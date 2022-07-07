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巴西5G啟用 預計9月底連結各州首府

中央社／ 聖保羅6日專電

巴西第5代行動通訊技術（5G）今天在首都巴西利亞啟用，預計9月底以前，巴西利亞將與聖保羅、里約熱內盧等全國26州的首府以5G通訊相連。

根據巴西通訊部，預計到2029年12月，全國3萬人以上的城市都能有具超高速、延遲時間短、廣連結等特點的5G科技服務，由電信業者Vivo、Tim和Claro提供。

巴西5G計畫數度延後，目前巴西利亞約8成區域可使用5G。

一些業者已在廣告中聲稱提供5G技術，但其實他們提供的只是採用動態頻譜分享（DSS）的網路接取技術，比4G更快，但沒有純5G的所有好處，包括擁有大頻寬（eMBB增強型行動寬頻）、廣連結（mMTC巨量物聯網通訊）、延遲時間短可靠性高（URLLC極低延遲的可靠通訊）等特性。

根據國際電信聯盟（ITU）的IMT-2020規範，5G的峰值資料傳輸速率預計可高達10Gbps以上，比4G高出10到100倍，有利於發展大數據、人工智慧、物聯網（IoT）等服務，包括工業4.0、智慧住宅、自動駕駛汽車、智慧城市、智慧醫療、虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）等應用層面。

隨著網際網路在人們生活中越來越普遍，關於隱私和資料安全的討論也越來越重要。隨著2019年以來5G在全球普及，中國科技巨頭華為技術有限公司在爭取成為新世代行動通訊技術霸主時，也引發安全爭議。

華為負責俄羅斯和印尼等全球多國的5G設備和服務，但由於中國的威權政權，歐美各國政府擔心北京可能很容易獲取他們公民的數據，美國、英國和澳洲都封殺華為。

華為沒有參加巴西政府在2021年底舉行的5G競標，因為只對電信業者開放。但巴西也沒有禁止或限制在5G網路中使用華為設備，意味著華為可將5G技術出售給巴西的業者。

根據美國外交關係協會的數字，直到2021年，華為負責巴西7個4G網路中6個的設備和服務。

巴西 和服 物聯網

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