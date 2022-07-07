歐洲議會表決過關 天然氣和核能將可列為綠色投資

歐洲議會6日通過將天然氣和核能列為綠能，為吸引數十億歐元資金清除最後一道重大障礙。然而此案不論在歐盟成員國或歐洲議會，皆引發強烈的對立，反對者批評此案形同「漂綠」，將不惜訴諸歐洲法院。

彭博資訊報導，歐洲議會6日針對是否阻擋天然氣和核能列入歐盟的「永續分類標準」（taxonomy）進行表決，出席的639名議員有328名表示反對排除這兩項能源，278名贊成排除，33名棄權；希望剔除天然氣與核能的陣營，未能取得所需的至少353票（歐洲議會總席次為705），代表天然氣和核能2023年起將加入歐盟的永續分類標準。

因此，新的天然氣發電廠將可利用來自環境、社會和企業治理（ESG）投資人的資金。不過這些電廠必須在2030年前取得建築許可，並在2035年底前提出改用再生能源或低碳天然氣的計畫，且只能用來取代燃煤電廠。

這也將提振歐洲的核能部門，法國等國都已宣傳核能是低碳能源，是取代俄羅斯化石燃料的重要來源。