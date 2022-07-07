FBI稱 北京正準備侵台時因應國際經濟制裁的力量

美國聯邦調查局（FBI）局長雷伊（Christopher Wray）6日在倫敦表示，汲取俄羅斯侵略烏克蘭的經驗，若台海發生衝突，行為跡象顯示，中國大陸正在設法保護自身經濟免受國際制裁之苦。

雷伊和英國軍情五處（MI5）處長麥卡勒姆（Ken McCallum）6日在軍情五處總部舉行聯合記者會，示警北京政府正鎖定西方世界的科技公司，竊取智慧財產權。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，除了侵權行動，雷伊在記者會說，中國大陸也正在設法，若未來北京對台灣採取武力行動，能保護中方經濟避免受國際制裁影響。

雷伊說，「我們已經看到中國正在設法孤立其經濟免受可能的制裁影響，若他們做了引發國際社會眾怒的事情，能緩衝受到的危害。」

CNN報導，雷伊引述耶魯大學的統計，西方企業已經因為俄烏戰爭損失590億美元；「若中國侵略台灣，我們可能看到相同事件以更大規模方式重演。」

紐約時報報導，雷伊說，西方企業在中國大陸的投資遠勝對俄羅斯，中方正在試圖讓外國企業更難配合國際制裁；一旦中方侵略台灣，西方企業會發現他們的手腳都被綁住了，這些多年來建立的外國投資屆時將淪為人質，包含資金擱淺、供應鏈和關係的斷裂等問題，外國企業陷入遵守國際制裁或中國大陸法令的困境。

紐時報導，雷伊並未對記者說明中國大陸侵略台灣的可能性，他表示，沒有任何理由相信中方減少對台灣的興趣，希望北京從俄羅斯經驗得到高估自身能力而行為的結果。