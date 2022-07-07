布林肯將會王毅 盼建外交「護欄」

聯合報／ 記者張文馨陳言喬／綜合報導
美國國務卿布林肯。(本報資料照片)
美國國務卿布林肯。(本報資料照片)

美國國務院五日表示，國務卿布林肯將在廿國集團（Ｇ20）外長會議場邊會晤中國大陸外交部長王毅。美國國務院亞太助卿康達表示，會談將討論為美中設立護欄，確保溝通避免誤判。

康達表示，這將是去年十月以來布林肯和王毅再次面對面對話，這場會談將強調美國對大陸「密集外交」的承諾，維持雙方溝通管道暢通，以負責任態度管理美中激烈競爭，建立護欄避免誤判或對抗，並與中方交換可能合作領域的訊息。

康達說，人權仍是美國外交政策核心議題，布林肯將表達美國對人權議題的看法與關切，也會對王毅表明，對於俄羅斯侵略烏克蘭，負責任的國際社會成員該有的行為。

Ｇ20外長會議七日至八日在印尼峇里島舉行，美國等國已表態反對俄國與會，但俄國外長拉夫洛夫將出席。美國國務院助理國務卿騰立銘說，布林肯不會與俄外長接觸。

國務院表示，布林肯將在Ｇ20外長會議重申美國與國際夥伴合作承諾，共同應對糧食和能源安全，以及俄羅斯侵略烏克蘭所引發的國際秩序問題等全球挑戰。

布林肯和王毅去年十月底曾藉義大利羅馬Ｇ20會議之便，在大陸代表團下榻酒店面對面會談約一小時，互相警告對方不要採取會加劇台海局勢緊張的舉動。

大陸外交部發言人趙立堅昨在例行記者會被問及，中美外長這次會面是否會談到台灣和涉疆問題，趙立堅回應稱，「台灣問題事關中國核心利益，始終是中美關係中最重要最敏感的問題」，美方應恪守中美三個聯合公報規定，停止開歷史倒車，停止虛化、掏空一個中國原則，停止縱容支持台獨。

他說，涉疆問題是中方的重大關切，「所謂新疆存在強迫勞動，完全是美方為抹黑、遏制中國炮製的彌天大謊」。

美國 國務院

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