歐洲議會通過 核能列為綠能

歐洲議會六日投票通過歐盟提案，支持將天然氣及核能列為環境永續的「綠能」，可讓歐盟穩定朝氣候目標邁進。然而這項提案在歐盟成員國和歐洲議會皆引發涇渭分明的對立，環保團體批評提案形同「漂綠」，將不惜訴諸歐洲法院。

去年格拉斯哥氣候峰會舉行期間即有消息指出，法國帶頭的歐盟擁核國家將提案將核能列為綠能，德國為中心的另一些歐盟國家則持反對立場，兩派針鋒相對。

歐盟執委會今年初提案，將天然氣和核能列為綠能投資項目。歐洲議會亦出現正反兩派僵持不下，環境和經濟兩個委員會上月表決反對提案。六日的全體表決中，議會七○五席有六三九人出席，結果以三二八票支持、二七八票反對及卅三票棄權，通過提案。

除非歐盟廿七個成員國中有廿國否決，此提案將成為歐盟法規之一。

俄烏戰爭爆發後，為制裁俄羅斯，歐盟禁止俄國能源進口，加上國際能源價格大漲，依賴俄國能源的一些歐盟國家出現沉重財務壓力，對此也有意見。

「綠色和平」組織立即表態，將提出正式要求，對歐盟展開內部調查，若結論不如預期，將採取法律行動。

反對提案人士認為，此舉將推升俄國天然氣行情，但是歐盟執委會稱收到烏克蘭政府來函，表示支持提案。

歐盟財政專員麥金尼斯五日宣讀烏克蘭能源部長來函的部分內容：「我強烈相信，將天然氣和核能列入綠色項目，是歐洲能源安全的一個重要元素，特別是基於替換俄國天然氣的角度而言」。

歐盟強調，這項政策有條件限制，尤其在歐盟「二○三○年之前至少減少溫室氣體排放百分之五十五，二○五○年之前達到碳中和」的氣候目標下，每年需要約三千五百億歐元投資，天然氣和核能是重要的過渡期能源。