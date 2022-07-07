兩大臣請辭捅刀 強生大位告急

英國財政大臣和衛生大臣五日閃電請辭，抗議首相強生失去誠信且醜聞不斷，十多名內閣次官和官員跟進辭職，保守黨內要求強生下台呼聲高漲，ＣＮＮ等美英媒體認為強生面臨首相任內最大危機。但強生六日在國會答詢表示，他會堅持下去。

這次危機導火線是保守黨副黨鞭品契爾。他上周被控酒醉性騷擾兩名男性而辭職，隨即被媒體披露是性騷慣犯。強生先是發聲明，否認二月任命品契爾時早已知道對方曾被控行為不檢，但一名前高階公務員五日出示文件等證據，證實二○一九年強生擔任外相期間，就有專人當面告訴他品契爾的醜事。

五十八歲的強生五日被迫道歉。他上月剛因疫情封鎖期間違反禁令在官邸開派對醜聞，遭黨內提出不信任投票，雖然過關，但有超過四成黨籍議員投票反對他。如今再爆用人和誠信問題，引發財政大臣蘇納克和衛生大臣賈維德帶頭辭職抗議。

賈維德在辭呈中直指他認為現在政府的問題「來自最高層且無法改變」，蘇納克則說，「民眾期待政府行為正當」。

教育部政務次官昆斯、國務大臣華克、內政部國務大臣艾特金斯等十多名官員跟進請辭。不過，強生立即任命教育大臣查哈威為財政大臣，還拋出減稅議題試圖挽回民意支持，外交大臣特拉斯也表示「百分之百支持首相」。

強生六日在下議院遭質問數小時，其中包括批判他最力的一些保守黨員。不過，強生態度強硬的拒絕下台：「首相承擔重責大任，面對不同情勢都要堅持下去。我就要這麼做」。

上月強生剛在黨內不信任投票過關，依黨規一年內不得再對他提案逼宮。不過，負責執行對黨魁不信任投票等事務的保守黨一九二二委員會已準備發起投票修改黨規，廢除不信任投票必須隔一年的規定。

反對強生的保守黨議員布里禎說：「我跟黨內很多人現在都下定決心，他（強生）必須在廿二日夏季休會前下台，愈快愈好」。

ＢＢＣ指出，議員也可在下院發起不信任投票，強生若輸掉，就必須下台或宣布改選國會，另一個可能是更多內閣成員倒戈，逼他下台。