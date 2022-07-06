內閣大逃亡 約翰遜：我不走

（德國之聲中文網）英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）和衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）周二（7月5日）傍晚先後宣布辭職。

賈偉德在寫給首相約翰遜的辭職信中說，"很清楚，在您的領導下情況不會有變化，因此您失去了我的信任。"他認為，約翰遜領導下的保守黨在公眾眼中不再以價值觀為導向，也不服務於國家利益。蘇納克也表示，公眾有權期待政府做出"正確、有水平和嚴肅"的行動。

周三，政府高階官員和保守黨議員辭職的消息不斷傳出。辭職的包括家庭事務部國務秘書威爾·昆斯（Will Quince），住房事務國務部長斯圖爾特·安德魯（Stuart Andrew），交通部官員、保守黨議員勞拉·特洛特（Laura Trott），經濟部國務秘書約翰·格蘭（John Glen），內政部國務秘書維多利亞·阿特金斯（Victoria Atkins），環境部議會秘書喬·丘吉爾（Jo Churchill）。

"用人不當，但沒說謊"

約翰遜又一次陷入困境的起因是圍繞保守黨副黨鞭平撤（Chris Pincher）性騷擾醜聞的風波。平撤因被控酒後對兩名男性有性騷擾舉動，於上周宣布辭職。此後有信息披露指平撤在過去面臨過類似的指控，而約翰遜對此知情，卻仍任命平撤擔任黨內要職。

約翰遜周二晚間在接受BBC采訪時就此事道歉，稱任命平撤擔任負責黨紀的職務是一個錯誤，但強調他自己並沒有說謊。而此前首相府發言人曾表示，約翰遜在2019年就曾得知平撤受到相關指控。

保守黨議員克裡斯·斯吉摩爾（Chris Skidmore）現在敦促黨內再度舉行對約翰遜的不信任表決。據報道，斯吉摩爾已提交了一份相應的申請，並要求修改黨規。按照現行章程，今年6月剛剛通過一次不信任表決的約翰遜，在一年之內不必擔心會面臨下一次"倒戈"。

約翰遜稱不會辭職

反對黨工黨主席斯塔莫（Keir Starmer）對媒體表示，保守黨政府正在崩潰，英國需要重新開始，需要更換政府。英國民意機構YouGov周二晚上的一項快速民意調查發現，69%的英國人認為約翰遜應該辭職。

保守黨議員戴維斯也要求首相主動下台，對此約翰遜不為之所動。他在周二回應議會質詢時拒絕辭職。他說，在危機時刻，政府不應該卸下擔子，作為首相，他的任務是"堅持下去"。

約翰遜上任以來可謂醜聞不斷，但他至今都能得以化險脫身。他引起英國輿論批評的不當言行包括巨資裝修私宅、涉嫌為親信謀取高薪職位並試圖掩蓋、在加勒比海島高級別墅度假費用不明等。

最近幾個月約翰遜一直因防疫期間在首相官邸多次違規搞員工聚會的"派對門"醜聞遭到抨擊。上月6日他才挺過執政黨保守黨議員對他的不信任投票。

（路透社、法新社、德新社）

2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】