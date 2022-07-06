聽新聞
test
0:00 / 0:00
獅子山足球賽踢出「95比0」、「91比1」 主管機關要查
非洲的獅子山足球總會（Sierra Leone Football Association）正在調查2場球賽的結果，原因是兩場球賽製造了令人難以置信的合計187次進球得分。
BBC報導，這兩場比賽屬於次級聯賽，分別由卡胡拉流浪者（Kahunla Rangers）跟考度海灣俱樂部（Gulf FC of Kono）於3日的獅子山國家超級聯賽（Sierra Leone National Premier League）資格賽狂勝對手。
其中，卡胡拉流浪者以「95比0」擊潰倫貝布聯（Lumbebu United），海灣俱樂部則以「91比1」痛宰科基馬黎巴嫩（Koquima Lebanon），締造獅子山足球史上兩場最大勝利紀錄，但兩場比賽的半場比數分別僅為「2比0」與「7比4」。也因為涉嫌操縱球賽，兩場比賽結果現均告作廢。
獅子山足球總會主席布里瑪（Thomas Daddy Brima）告訴BBC Sport Africa，「我們不能袖手旁觀，看著像這樣令人尷尬的情況不受懲罰。我們將展開立即調查，把所有對這種平庸之輩（Mediocrity）負責的人繩之於法」。
布里瑪指出，所有被判有罪的人將按照獅子山足球總會的規章處理，也將移交給國家反腐敗委員會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言