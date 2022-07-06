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籲世界各方保護國際法！俄羅斯外長：世界正複雜發展
俄羅斯外交部長拉夫洛夫（Sergei Lavrov）呼籲世界各方努力保護國際法，因為「世界正在以複雜的方式發展」。
衛報報導，拉夫洛夫6日在河內與越南外長裴青山會面時發表談話，稱「越南是（俄羅斯）在東協的重要夥伴，2國關係建立在歷史和共同爭取正義的基礎上」。
越南和俄羅斯的密切關係可以追溯到蘇聯時代，河內迄今尚未譴責俄羅斯在烏克蘭發動的戰爭。拉夫洛夫訪問河內正值2國紀念「全面戰略夥伴關係10週年」之際。
🇷🇺🇻🇳 In Hanoi, Russian Foreign Minister Sergey #Lavrov holds talks with Foreign Minister of Vietnam @FMBuiThanhSon.#RussiaVietnam pic.twitter.com/sRJKT1k4yK— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) 2022年7月6日
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