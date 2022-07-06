籲世界各方保護國際法！俄羅斯外長：世界正複雜發展

英國首相強生今年恐將下台！英國內閣的衛生部長與財政部長在5日紛紛辭職，被認為是跳船球生，引發外界擔心首相強生在黨內的地位蕩然無存，今年恐將提前舉行大選。原因是強生近日再度失言，抱怨自己的內閣官員做不好事，引發內閣質疑他的領導威信。

2022-07-06 13:39