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內閣兩大官員閃辭 強生領導威望重挫

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
英國首相強生的內閣一天內兩官員接連辭職，恐讓他難繼續再當首相。（Photo from Boris Johnson FB）
英國首相強生的內閣一天內兩官員接連辭職，恐讓他難繼續再當首相。（Photo from Boris Johnson FB）

英國首相強生今年恐將下台！英國內閣的衛生部長與財政部長在5日紛紛辭職，被認為是跳船球生，引發外界擔心首相強生在黨內的地位蕩然無存，今年恐將提前舉行大選。原因是強生近日再度失言，抱怨自己的內閣官員做不好事，引發內閣質疑他的領導威信。

重要部會官員不忍了

根據《英國廣播公司》報導，英國公衛部長賈維德、財政部長蘇納克不約而同在5日紛紛提出辭呈，賈維德在辭職信中表明，在強生爆出這麼多醜聞後，他已經對強生領導內閣失去信心，許多議員也紛紛對強生失去耐心；蘇納克甚至直言，內閣不能再任由強生亂搞下去了。

半島電視台》提到，雖然強生很快緊急任命幕僚長巴克萊為公衛部長，但從兩位閣員在幾分鐘內相繼宣布辭職，還有辭職信的內容來看，強生領導的政府看來已分崩離析。此次辭職是起因於強生縱容下議院黨鞭平契、不願讓爆出性騷擾醜聞的他下台負責，引發輿論批評，強生最終在輿論壓力下才要求平契辭職。

醜聞連環爆不停

強生雖然對任命平契對外界表示抱歉，但仍阻止不了內閣成員對他的不滿。強生先前也曾面臨保守黨內部對他發起不信任投票，雖然最後沒有通過，讓他在1年內不得再被發動不信任投票，但前首相梅伊在通過不信任投票後6個月就黯然下台，強生也無法樂觀。

反對黨工黨黨魁斯塔摩也加強要求強生下台的力道，許多前任官員也開始紛紛跳出來受訪，批評強生的領導非常有問題。英國原本是無任期限制的內閣制，但後來經過修法後確定任期不超過5年，任期間若倒閣通過則可隨時舉行大選。

英廣》評論認為，強生面臨他就任首相以來最黑暗的一天，但他過去政壇九命怪貓，現在會不會辭職還很難說，但他已經不夠格作英國首相了。

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