俄艦穿越釣魚台列嶼北上 一天兩度進出鄰接區

日本防衛省表示，3艘俄羅斯海軍艦艇7月4日晚間首度穿越釣魚台列嶼黃尾嶼（日方稱久場島）及赤尾嶼（日方稱大正島），其中1艘俄艦繼同日上午後，兩度進出釣魚台列嶼鄰接區。

日本富士新聞網報導，防衛省表示，包括驅逐艦在內的3艘俄艦，7月4日晚間通過黃尾嶼及赤尾嶼間海域，朝東海方向航行。這是防衛省首次公布有俄艦通過上述海域。

日本放送協會（NHK）報導，海上自衛隊7月4日晚間7時左右，在釣魚台列嶼黃尾嶼東南方約50公里海域，發現3艘俄艦正朝北方航行；3艘俄艦之後航行進入黃尾嶼及赤尾嶼間、日本所聲稱的「領海」外側鄰接區，並在離開後朝東海航行。

這3艘俄艦中的1艘巡防艦，曾在7月4日上午航行在釣魚台列嶼鄰接區約1小時，當晚又再度航行進入鄰接區。

另外，1艘中國海軍815A型電子偵察艦（舷號794），7月5日上午通過日本沖繩縣宮古島周邊海域朝東海航行。這艘電偵艦6月12日以來從日本海往太平洋航行，幾乎繞行日本一周，防衛省持續對中俄艦艇進行警戒監視。