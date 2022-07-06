布林肯本周會王毅 美國務院重申對中外交「有護欄」

美國國務院5日表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）將在20國集團（G20）外長會議期間，場邊會晤中國大陸外交部長王毅；但布林肯沒打算和俄羅斯外交部長拉夫洛夫（Sergey Lavrov）舉行雙邊會談。

國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）在背景簡報會表示，美中外交「有護欄」，指的是在總統、國安顧問和國務卿等資深官員層級都設有溝通管道，雙方定期聯繫交流，避免任何可能引發衝突或對抗的情勢誤判。

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）隨美國總統拜登出訪歐洲時說，數周內可望舉行拜習對話；在此之前，布林肯和王毅將先在本周會晤。

一樣是G20的場合，布林肯和王毅去年10月底在義大利羅馬、中國大陸代表團下榻酒店，舉行約1小時的面對面會談，互相警告對方不要採取會加劇台海局勢緊張的舉動。

康達表示，這是去年10月以來兩人再次面對面對話，面對面外交無可替代；這場會談將強調美國對中「密集外交」的承諾，維持與中國大陸溝通管道暢通，以負責任管理美中激烈競爭為目標，建立護欄，避免誤判或對抗，並與中方交換可能合作領域的訊息。

康達說，人權仍是美國外交政策的核心議題，美中外長坐下來對話時，布林肯將表達美國對人權議題的看法與關切；此外，布林肯也會對王毅坦率表達，面對俄羅斯對烏克蘭的侵略，負責任的國際社會成員應該做什麼、不應該做什麼。

G20外長會議將在7日至8日在印尼峇里島舉行，即便美國等國日前已表態反對俄國與會，俄羅斯方面日前表示，拉夫洛夫將出席會議。

美國國務院負責經濟和商業事務的助理國務卿騰立銘（Ramin Toloui）表示，俄羅斯正在無端侵略烏克蘭，時機不對，兩國外長將不會趁這次外長會議接觸。

國務院表示，布林肯將在6日至11日出訪印尼峇里島和泰國曼谷，針對在峇里島舉行的G20外長會議，布林肯將重申美國與國際夥伴合作的承諾，共同應對糧食和能源安全，以及俄羅侵略烏克蘭所引發的國際秩序問題等全球挑戰。

騰立銘表示，糧食和能源依然是全球挑戰，布林肯會在這次會議中尋求各國支持，擴大糧食在內的人道援助，以緩解俄羅斯戰爭帶來的影響。

在曼谷，布林肯將會晤泰國首相帕拉育（Prayut Chan-o-cha）及副總理兼外長董恩（Don Pramudwinai），預計與泰方討論公衛與氣候合作、解決緬甸危機等一系列問題；國務院表示，美泰同盟對促進美國總統拜登推動自由、開放、互通、繁榮、安全與韌性的印太地區戰略來說不可或缺。