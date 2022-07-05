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IEA：今年全球天然氣用量估降0.5% 未來三年成長減緩

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
IEA報告顯示，天然氣市場供給持續吃緊，推升歐洲天然氣價格比一年前飆漲超過兩倍，並使歐洲陷入數十年來最嚴峻的生活成本危機。路透
IEA報告顯示，天然氣市場供給持續吃緊，推升歐洲天然氣價格比一年前飆漲超過兩倍，並使歐洲陷入數十年來最嚴峻的生活成本危機。路透

國際能源署（IEA）預估，全球未來三年的天然氣需求成長減緩，此時能源價格飆漲和俄羅斯可能擴大斷供天然氣等因素，已使天然氣消費受阻。

根據IEA發布的最新一季報告，今年的全球天然氣用量預估下滑0.5%，亞洲經濟活動減少和歐洲天然氣需求驟降，使得蓬勃發展的北美市場蒙上陰影。IEA並表示，全球到2024年的天然氣需求成長量，將比前一次預測萎縮60%。

IEA說：「當前創紀錄的價格和供應受擾，正破壞天然氣做為可靠、價格公道能源的信譽。」IEA下修天然氣未來需求成長，主要反映經濟活動減弱，和全球從煤炭或石油轉向採用天然氣的活動趨緩。

這個展望也顯示歐洲天然氣供應危機對其他市場的衝擊程度。天然氣出口大國俄羅斯在出兵烏克蘭、遭國際制裁後減供天然氣，導致市場一團亂，買家急尋其他天然氣供應來源。

市場供給持續吃緊，推升歐洲天然氣價格比一年前飆漲超過兩倍，並使歐洲陷入數十年來最嚴峻的生活成本危機。

IEA表示，歐洲使用液化天然氣（LNG）取代俄國能源，導致全球市場異常吃緊。目前還不能排除俄國天然氣供應進一步受擾的可能性。IEA說：「當前預測受限於異常龐大的不確定性，歸因於俄國捉摸不定的行為。」

俄國今年透過管線輸往歐洲的天然氣預料減少40%。歐洲預料進口更多LNG填補此缺口。IEA也說，今年的歐洲燃料需求估下滑9%，預料低於2020年疫情前水準。

俄羅斯 烏克蘭

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