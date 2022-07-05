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緬甸有中國大陸撐腰 東協難進行封鎖

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
緬甸5日首度舉辦國際峰會，中國外交部長王毅也到場支持。（Photo by Asian Development Bank on Twitter）
緬甸5日首度舉辦國際峰會，中國外交部長王毅也到場支持。（Photo by Asian Development Bank on Twitter）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】各種制裁似乎對緬甸軍政府無效！緬甸在2021年政變後，4日首度舉辦「湄公河高峰會」，周圍國家全部到齊，中國外交部長王毅也與會。雖然中國在湄公河上游的開發引發下游如越南、柬埔寨等國不滿，但緬甸舉辦此次峰會也顯見中國對其的友善，以致東南亞國協很難再繼續抵制緬甸。

政變後首次峰會

根據《美聯社》報導，緬甸軍政府4日於該國中部的蒲甘城舉辦「湄公河三角洲」高峰會，包括寮國、柬埔寨、泰國與越南的外交部長都有參與，正在東協各國進行訪問的中國外交部長王毅也出席此會，顯示中國對緬甸政權的支持。

這也是緬甸軍政府自去年2月政變上台以來，首次舉行區域性的高峰會，去年在政變後，由於時任輪值主席國為汶萊，因此東協各國對緬甸政權發動抵制，包括不邀請參加高峰會等，雖然並未有實質經濟制裁，但東協各國在組織中非常重視名分，因此緬甸也多次表達不滿。

國際抵制力量下降

但今年輪值主席國輪到對緬甸較友善的柬埔寨擔任，開始對緬甸官員參加會議進行解禁，包括國防部長峰會等；舉辦湄公河峰會時，緬甸軍政府發言人梭敏吞指出，將會在峰會上與其他國家簽訂協議，外交部長能出席國際會議是對緬甸主權與政府的承認與肯定。

這其中中國在背後影響不小，中國是緬甸最大的貿易夥伴，且在緬甸進行大量礦產、石油與天然氣投資，協助緬甸建造基礎設施，緬甸的兩大武器供應國分別是中國與俄羅斯。因此，雖然中國在湄公河上游的水力發電開發引發越南、泰國等下游國家不滿，但東南亞國家仍無法杯葛緬甸舉辦的峰會。

CNN》提到，緬甸在2021年2月推翻翁山蘇姬領導的全民盟政府，至今仍多次將翁山蘇姬秘密轉移並進行審訊，她面臨至少11項指控，最高恐將判處無期徒刑。對此，緬甸議會的影子內閣雖多次抗議表達不滿，仍不被軍政府理睬；中國也不願譴責緬甸政變，僅象徵性呼籲緬甸軍政府要與境內敵對勢力展開對話。

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緬甸 外交部 越南

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