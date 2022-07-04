穩定政局要緊 非洲解除馬利制裁

經濟制裁不解除，國內動盪難解決！西非國家4日決議解除馬利過去因實施專制統治對其施加的經濟制裁，並希望透過多國合作的方式，解決馬利、幾內亞與布吉納法索的動盪狀態。馬利因經濟制裁違約3億美元債務，因此政府雖尚未完成民主化轉型，非洲國家決定先設法協助其度過經濟難關。

馬利2年民主轉型

根據《半島電視台》報導，西非國家經濟共同體（ECOWAS）3日決定解除馬利的經濟制裁，西非領袖此次開會也要設法讓幾內亞與布吉納法索的局勢穩定下來，3國長年來陷入內戰、政變與基地組織侵擾的惡性循環，希望透過國際合作改善困境。

不過統治馬利的過渡軍事委員會在先政變後仍未舉行大選，委員會宣布24個月的民主轉型期以籌備大選，因此要求馬利儘速民主化的ECOWAS還是對軍事委員會的個別官員凍結帳戶、限縮金流，但馬利過去被鄰國封鎖的邊境將會重啟，西非外交官也會陸續返回馬利首都巴馬科。

ECOWAS此次會議的目標還有協助其他西非國家都回復秩序，馬利在2020年8月、2021年5月遭逢政變；幾內亞2021年9月、布吉納法索2022年1月都遭逢政變，加上境內本就多武裝團體盤據，國家基本上形同癱瘓，處於群龍無首的狀態。

西非局勢長年動盪

《法蘭西24》提到，由於布吉納法索、幾內亞兩國也是以類似「過渡期」的手法維持政權，ECOWAS便已取消經濟制裁為籌碼，設法讓這些國家縮短過渡期，早日舉行全面改選，但目前談判仍陷入僵局，幾內亞政變的軍方不願輕易放手，僅布吉納法索同意ECOWAS的政權轉型方案

外界則擔心，國家持續陷入武裝團體搶奪政權的困境，恐會助長如過去惡名昭彰的IS等恐怖組織於西非壯大，影響全世界。

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