對憲法修正案不滿 烏茲別克罕見動亂

外界關注中亞專制國家發生動亂！中亞的烏茲別克3日起在西北邊的克拉卡帕斯坦地區發生罕見抗爭，民眾對警方丟石頭表達對政府公布的憲法修正案影響選舉表達不滿。烏茲別克總統米爾則亞耶夫親自坐鎮該區指揮警察鎮壓民眾，引發民眾恐慌。總統上任後雖致力於經濟發展，但遭遇俄烏戰爭與通膨，也讓烏茲別克深受打擊。

罕見暴動

根據《半島電視台》報導，烏茲別克總統米爾則亞耶夫3日表示，克拉卡帕斯坦地區發生暴動，民眾以石頭丟擲警察，並四處縱火，因此他宣布國家進入緊急狀態，並派遣軍警進行鎮壓。目前當地醫院傷者人滿為患，據稱有上千人在抗議中受傷，且至少已有5位民眾死亡。

遭到流放的烏茲別克政治家賀諾夫受訪時直言，此次抗議的死傷可能比想像中還要多，民眾因緊急狀態無法自由行動，都陷入了非常肅殺的狀態。由於烏茲別克政府近日宣布修憲，但將克拉卡帕斯坦可脫離烏茲別克獨立的條款刪除，該地也無法進行有限度的自治選舉，因此在專制的烏茲別克引發罕見抗議。

中亞專家帕尼爾受訪時指出，烏茲別克全國都部署嚴密警力，但因為克拉卡帕斯坦相對署於邊陲地區，且長年來政府也不重視該區經濟發展，該地公衛基礎建設不足，才會爆發抗爭。《美國之音》提到，當地網路也被政府嚴格控管，因此外界很難了解內部狀況。

國際關切人權

這也引發國際人權組織擔憂，人權觀察歐洲與中亞區主任威廉森表示，據消息當地出現許多警察過度執法的狀況，國際必須要徹查。鄰國哈薩克怕動亂延伸到該國，重現1月的大規模抗爭，也對烏茲別克的局勢密切關注。

烏茲別克總統米爾則亞耶夫本想透過經濟發展，修憲使自己擴大權力，但因俄烏戰爭與通膨影響，他想擴大權力的意圖將更難達成。

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