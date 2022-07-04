智利敲定新憲法 反對人士憂傷害經濟

智利敲定新憲法，訴求進一步的平權！智利制憲大會將於4日憲法草案供民眾審閱2個月，並於9月初進行全民公投。過去的憲法是在獨裁者皮諾契特時期所訂定，因為過度注重企業私有化，屢屢受到抗議。但反對修憲人士指出，新憲法的政策方向恐對智利的經濟命脈，即礦業與林業造成傷害。

新憲法草案要平權

《半島電視台》報導，制憲會議副主席多明格斯在國會大廈外與同事相互擁抱慶賀，因為智利全新的憲法草案已經完成。多明格斯說，「除了社會權力、居住正義與教育權之外，新憲法還在平等上更進一步」，強調未來將保證女性在公家機關的保障名額，並保證LGBTQ+群體都能參與政治。

制憲大會於4日會先將憲法草案移交給智利總統柏瑞克，並供民眾審閱，審閱時間長達2個月，並在9月4日的公投中決定是否正式通過。

《衛報》報導，智利於2019年有數百萬人湧上街頭，高呼對現行生活與政治的不滿，大規模的社會運動也促成公民對於法律改革的訴求。隨後，2020年10月智利舉辦公投，來決定是否重新制憲，結果獲將近80％選民支持。

恐重傷經濟命脈

該國憲法倡議不受監管的私有化企業並支持新自由主義，而被視為是造成國內貧富差距與生活成本升高的原因。許多抗議者表示，此部憲法於智利獨裁者皮諾契特時期所制定的，已經不合時宜。

不過智利草擬新憲的過程仍充滿爭議，加上政治內鬥的狀況，選民對新憲法的支持度一路下滑。商業團體就聲稱，新憲的政策方向傷害礦業和林業利益，而這些產業正是智利主要的經濟命脈；制憲專家也警告，新憲法講究政府「去中心化」，下放更多權力給地方政府，有可能步上其他拉美國家貪腐的後塵。

智利右翼政黨更堅決反對新憲法的構想，保守黨成員寇茲說，「新憲法歷經了一年的筋疲力竭，結果卻令人相當失望」，認為新憲法草案破壞了智利的自由市場與私有化企業，而私有化正是智利基礎建設比拉美國家強大的原因。

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