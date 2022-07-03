烏克蘭要求封鎖船艦 土耳其被迫表態

土耳其能否再以地緣優勢，遊走於西方與俄羅斯之間？烏克蘭近日呼籲北約會員國土耳其將俄羅斯從亞速海出航的船艦扣留，土耳其並未對此表示回應。土耳其雖為北約會員國，但長年來與俄羅斯維持良好關係，甚至放棄購買美國戰機而採購俄羅斯飛彈系統。外界關注土耳其在俄烏戰爭中是否會維持對俄羅斯的友好態度。

烏克蘭籲封鎖俄國

根據《半島電視台》報導，烏克蘭政府2日呼籲土耳其將俄羅斯從別爾江斯克港出港的運糧船攔截，以回應俄羅斯對該國的小麥出口封鎖。土耳其官方對此尚未表示回應，但過去外交部針對烏克蘭要求檢查過境船隻時，便曾以軟釘子表示，並未檢查到俄羅斯違法船隻。

烏克蘭與西方指控俄羅斯以國際糧食安全供應威脅各國，並強佔烏克蘭小麥為己用，但俄羅斯皆否認相關指控，並反控西方也對俄羅斯進行無情制裁。由於土耳其掌握黑海出海口，對烏克蘭、俄羅斯船隻進出扮演關鍵角色，因此國際也相當關注土耳其的態度。

土耳其要選邊站

土耳其雖然是北約盟國，近日也同意芬蘭與瑞典加入北約，但總統艾爾段長年來與普丁的關係不錯，艾爾段甚至曾與美國鬧翻，不願採購美國的F-25戰機，而是購買俄羅斯的S-400飛彈系統，當時曾引發時任美國總統川普的不滿。

但印度媒體《The Print》提到，俄烏戰爭迫使土耳其必須要選邊站，不像印度因為沒有加入北約，在戰略上可以與美國保持一定距離，身為北約會員國的土耳其很難置身事外，就看艾爾段能繼續在西方與俄羅斯之間左右逢源多久。

主要是土耳其的觀光很大一部份客源從俄羅斯來，而該國現在正陷入經濟衰退危機，且土耳其國內唯一一座核電廠就是俄羅斯幫忙蓋的，也讓土耳其的路線開始出現猶疑。

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