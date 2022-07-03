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利比亞議會遭縱火 群龍無首惹民怨

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
利比亞國會因抗議者不滿遭縱火，卻也凸顯該國政治僵局的困境。（示意圖 on Wikimedia Commons）
利比亞國會因抗議者不滿遭縱火，卻也凸顯該國政治僵局的困境。（示意圖 on Wikimedia Commons）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】利比亞何時才能有統一政府？利比亞議會近日遭抗議民眾縱火，引發聯合國2日譴責抗議者的暴力行為，但抗議者如此憤怒的原因是因為利比亞至今仍無法組成統一的政府，過去內戰對立的政府與國民軍仍無法達成選舉共識，讓利比亞從2011年格達費遭推翻後仍群龍無首。

聯合國特使譴責

根據《半島電視台》報導，聯合國利比亞特使威廉絲2日對於利比亞圖卜魯格城眾議院遭抗議民眾縱火一事表達不滿，認為民眾雖可透過抗議表達不滿，但此事已升級為暴力，不可接受。她也要求利比亞當局儘速維持秩序、避免局勢升溫。

衛報》此次抗議的起因，是因利比亞各方勢力在日內瓦由聯合國斡旋的協調會又失敗了，並未達成任何共識：西方承認的過渡政府總理德拜巴與前內政部長巴沙哈、軍事強人哈夫塔率領的眾議院（前身為國民軍）雖然已經停戰，但時不時仍會爆發零星衝突，雙方仍為總統參選人的資格爭論不休。

內戰各方難妥協

由於俄烏戰爭與通膨的影響，還有長年的內戰，讓利比亞的經濟持續陷入衰退，且該國多數小麥從烏克蘭進口，如今便陷入通膨、糧食與能源短缺的困境，使得民眾不滿，上街頭要求政府儘快處理危機。即使利比亞自身為產油大國，但許多設備與部門都因內戰而陷入空轉，民眾的生活苦不堪言。

且除了兩大陣營外，民間還有許多武裝團體盤據，使得國家整合陷入困難。利比亞自強人格達費遭推翻後，持續陷入內戰、部落割據的狀況，雖然主要衝突方原本打算在去年12月舉行選舉，但又中途變卦，也讓利比亞的未來陷入更多不確定性。

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利比亞 聯合國

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