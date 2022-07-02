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剛起飛機艙就冒煙！印度客機緊急降落新德里 全員平安

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
印度香料航空一架波音737客機2016年5月在西部古吉拉特邦大城阿默達巴德的薩達爾．瓦拉巴伊．帕特爾國際機場。圖為示意圖，非當事客機。路透
印度香料航空一架波音737客機2016年5月在西部古吉拉特邦大城阿默達巴德的薩達爾．瓦拉巴伊．帕特爾國際機場。圖為示意圖，非當事客機。路透

印度新德里電視台報導，印度香料航空（SpiceJet）Q400客機2日原定從首都新德里飛往中央邦東部的賈巴爾普爾（Jabalpur），但飛機剛起飛不久機艙就冒煙。隨後班機在新德里緊急降落，機上全員平安。

消息人士說，機組員在飛機飛到約1524公尺高空時首度注意到機艙內有煙霧，且已觸發煙霧警報器。消息人士表示：「機艙機組員通知駕駛艙機組員，機艙內有一些煙霧，但檢查後沒有發現煙霧跡象，也沒有發現盥洗間內有設備遭破壞。」

然而，客機飛到約4267公尺高空時，機艙內煙霧不斷增加，機師通知航空交通管制並發布求救訊號，隨後返回新德里。香料航空沒有透露這架航班上有多少乘客，只說飛機已安全降落，並已立即為旅客安排替代航班。消息人士說，初步調查顯示，飛機是因為左側引擎漏油才導致機艙內煙霧瀰漫

機艙內充斥著煙霧的影片已在網上瘋傳。這也是香料航空近15天內第二次緊急降落，上次是發生在6月19日，一架載有185名乘客的班機因左側引擎遭鳥擊而起火，於東北部比哈爾邦巴特那（Patna）緊急降落。

新德里 印度

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