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抗議政府未兌現承諾 印度農民醞釀再次上街抗爭
印度國會2020年通過三項農業法案，引發農民激烈抗爭。來自印度各地的農民占領通往首都新德里的公路一年，總理莫迪去年11月終於讓步，願意撤回三法，並恢復實施農產保證價格收購制度。
然而經過數個月，政府承諾未全數兌現。農民團體將於3日開會，討論是否採取動作，包括再度上街，重演公路封鎖長期戰。
當時來自印度全國各地的農民把農業機具開上公路，設立路障，甚至搭了帳篷，埋鍋造飯住了下來。他們挺過近年罕見的低溫嚴冬和高溫酷暑，還有嚴重的新冠疫情，期間有人病死或被捕，終於逼得政府讓步。
雖然國會去年11月底通過廢除農業三法的法案，但遲未設立農產保證價格收購的專責委員會。農業部長托馬兩個月前宣稱，政府已在準備設立委員會，但一名政府消息來源告訴英國廣播公司（BBC），根本沒有這回事。
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