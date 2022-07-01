普亭簽署新法令成立新俄企 全面接管薩哈林2號油氣項目

目前，薩哈林能源投資公司（Sakhalin Energy Investment Company）的股份為4家公司共同擁有。這4家公司分別為掌握50%股權的俄羅斯國有天然氣工業股份公司(Gazprom)、殼牌公司（27.5%）、日本三井公司（12.5%）和日本三菱公司（10%）。

俄羅斯總統普亭周四（6月30日）簽署的這份5頁長的法令指出，克里姆林宮方面現在將決定外國股東是否繼續留在薩哈林能源投資公司。

新公司將以俄羅斯國有天然氣工業股份公司為主體，接手薩哈林2號項目主體薩哈林能源的所有業務及員工。同意俄方條件的外企在一個月內向莫斯科申請獲得新股份，而決定撤出的可能不會得到補償。不過具體條件尚未公布。

薩哈林能源是俄羅斯遠東地區薩哈林2號石油和天然氣項目背後的財團。該項目的液化天然氣年產量約為1000萬噸，在當前的全球液化天然氣市場約佔4%的份額，主要客戶是日本、韓國和中國，其中面向日本出口約600萬噸，佔到日本液化天然氣進口量的約1成。

路透社指出，普亭簽署的新法令有可能使本已緊張的全球液化天然氣市場變得更為動蕩不安，同時增加了目前仍在俄羅斯經營的西方企業的風險。

商業情報咨詢公司伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）首席分析師加林（Lucy Cullen）說：「俄羅斯的做法實際上是剝奪了外國企業在薩哈林能源投資公司的股權，標志著持續的緊張局勢進一步升級。」

不少西方企業已經退出俄羅斯市場，還有一些表示將會離開。現在俄羅斯的新法令讓尋求退出俄羅斯市場的西方企業面臨的過程變得更為複雜。莫斯科方面預計將很快會通過執行一項新法律，允許俄羅斯政府扣押決定退出的西方企業的資產。

今年4月，殼牌公司已經宣布，退出在俄羅斯的所有業務，這其中也包括薩哈林油氣項目。最近幾個月殼牌一直在與潛在的買家印度能源企業進行談判。本周五（7月1日），在回答路透社問詢時殼牌公司表示，目前正在對普亭簽署的新法令進行評估。

俄羅斯政府發言人佩斯科夫周五表示，俄羅斯認為沒有理由停止薩哈林2號的液化天然氣輸送。他還說，對於其它項目或投資的未來前景，需要視具體情況而定。他說：「這沒有一個通用的規則。」

俄羅斯國有天然氣工業股份公司、薩哈林能源投資公司和俄羅斯能源部都沒有回應路透社的問詢。

據日本經濟新聞報導，三井物產7月1日上午表示「只能說正在確認事實關係」。薩哈林2號項目截至6月30日仍在生產液化天然氣，也在繼續向日本出口。日本的電力公司及城市燃氣公司與薩哈林能源簽訂了為期10年的採購協議，但前景越來越不明確。

日本共同社援引政府相關人士的回應表示：「必須確認俄方的主張，以前所未有的緊張感加以應對。如果今後供應變得不穩定，電力供求或更加緊張。」

今年4月1日，日本經濟產業相萩生田光一針就遠東的薩哈林1號和薩哈林2號表示「（日本）擁有權益，確保了長期的供應來源。在目前的能源價格上漲局面下，相比市場價格能低價採購。在能源安全保障方面極為重要」。因此，日本不打算撤出俄羅斯石油和液化天然氣的資源開發項目。

日本國內液化天然氣的庫存量僅夠使用2至3周，主要用於供應日本的電力公司和城市燃氣供應商。日本經濟產業相萩生田光一已經向美國和澳大利亞詢問替代供應的可能性。

今年2月24日俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭以來，日本已經對俄羅斯實施了多項制裁，其中包括凍結俄羅斯農業銀行、莫斯科信貸銀行和白俄羅斯發展復興銀行的在日資產；禁止向俄羅斯出口「有助於強化工業基礎設施」的商品；禁止俄羅斯機構在日本發行和流通新的主權債券等等。

俄羅斯也已經採取了一系列報復手段，包括暫停執行俄日1998年締結的允許日本漁船在北方四島（俄羅斯稱南千島群島）周邊水域進行捕撈等的安全作業協定；中斷包括北方四島問題在內的俄日間和平條約締結談判；停止北方四島的免簽證交流和原島民的自由訪問，撤出共同經濟活動以及永久禁止包括日本首相岸田文雄、外相林芳正和防衛相岸信夫等7名閣僚在內的總計63人進入俄羅斯等等。

（綜合報導）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】