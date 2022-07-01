如果俄羅斯斷氣 德國將重新啟動燃煤電站

德國政府認為，通過北溪一號輸氣管道來自俄羅斯的天然氣供應有可能徹底終止。自7月11日起，北溪一號管道將按計劃開始每年的例行檢修，屆時將暫停輸氣。柏林預計，在為期10天的檢修期結束後，俄羅斯方面可能不會恢復輸氣。因此德國計劃重新啟動已經停運的燃煤火力發電站。

德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）周四（6月30日）在參加《南德意志報》舉辦的一場能源話題研討會上做出了上述宣布。他表示，通過相應的立法和部長行政令，煤電廠將可重新啟動，取代一部分天然氣發電。相關法律將創造條件，「在北溪一號停止輸氣之時起，將（已被淘汰的）煤電廠重新納入電網」。

哈貝克認為，不能指望在例行檢修結束後，俄羅斯會繼續供氣。他強調，要繼續努力增加天然氣庫存，以備冬季供應。有關法律將在7月8日由聯邦參議院通過，並盡快實施。

莫斯科已經開始「卡脖子」？

過去數周，北溪一號管道的輸氣量已經大幅減少，目前的輸氣量僅為此前正常量的40%。俄羅斯方面稱，原因是一台管道加壓所需的渦輪機設備的檢修。

這台德國西門子公司的渦輪機不久前運往加拿大原廠檢修，現在加拿大方面拒絕讓其運返俄羅斯。根據加拿大對俄的制裁規定，向俄羅斯化石燃料工業提供的關鍵技術和服務屬於禁運範疇。這是否的確是輸氣被「卡」的原因，不得而知。

哈貝克認為，這是一個借口，因為僅僅涉及一台備用設備。他指出北溪一號現在本可以全負荷供氣。

他還說，德國必須利用今夏，在冬季到來前將天然氣儲量提高到庫存能力的90%（目前水平是60%）。屆時如果計劃中的兩處液化天然氣（LNG）接收站能夠投入運作，德國將有可能避免天然氣短缺的困境。

德國政府將開展一場節約用氣的宣傳活動，已鼓勵民眾和企業減少消耗、未雨綢繆。據德國聯邦能源和水利協會的數據，德國今年1到5月的天然氣消耗比去年同期降低了14%。

該協會分析，原因之一是上一個冬季天氣相對溫和，取暖消耗不高；此外明顯提高的天然氣價格已對用戶的消費行為產生了影響。後一點在5月份體現的尤為明顯：今年5月德國的天然氣消耗比去年同月降低了三分之一多，即便剔除天氣因素，降幅也達到11%。同時，發電廠的天然氣消耗也減少了14%。

（德新社、南德意志報）

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