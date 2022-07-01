加里寧爭議：歐盟制裁俄國進出口 不包括過境

據《明鏡周刊》的了解，莫斯科方面將可以繼續通過過境立陶宛向加里寧格勒運輸物資，但是會有所限制。

路透社周三（6月29日）曾報導說，歐盟官員正在就給予加里寧格勒制裁豁免進行協商。到目前為止，制裁的內容包括鋼鐵等工業產品。如果歐盟成員國立陶宛可以做出妥協，那麼將為7月初歐盟和俄羅斯之間達成交易鋪平道路。

加里寧格勒位於波蘭和立陶宛之間，距離柏林只有約500公里，但離莫斯科1000多公里。二戰之後才從戰敗的德國切割出來，劃給戰勝國蘇聯。加里寧格勒歷史上最著名的人物是在這裡出生的德國哲學家康德。加里寧格勒與聖彼得堡是俄羅斯在波羅的海僅有的兩個不凍港。1997年，俄聯邦決定在該市設立「特別經濟區」，大力發展制造業。

俄羅斯運往加里寧格勒的物資大多通過鐵路和公路路線過境立陶宛運達。今年6月17日以來，立陶宛以執行歐盟制裁為由，對經其領土開往加里寧格勒的貨運火車做出限制。

俄羅斯聯邦委員會副主席康斯坦丁·科薩喬夫（Konstantin Kossatschow）當時表示，立陶宛的做法違反國際法。他認為，這種情況持續下去，西方很快會封鎖加里寧格勒的海上通道。

加里寧格勒地區行政當局負責人說，這一限制對包括建築材料和金屬材料在內的所有過境貨物影響的比例達到40%至50%。

波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）新近在一次新聞發布會上說：「值得商定一個事實上不會違反執行制裁的計劃，因為坦率地說，加里寧格勒州是俄羅斯的一個非常小的組成部分。」

立陶宛曾為前蘇聯加盟共和國，但是蘇聯解體之後，立陶宛與俄羅斯之間的關系一直在惡化。現在又因為限制開往加里寧格勒的貨運火車與德國和歐盟鬧得不愉快。德國和歐盟都希望盡快化解這一爭端。

德國聯邦總理蕭茲表示，希望可以避免對莫斯科造成沒有必要的挑釁。北約馬德裡峰會閉幕時蕭茲說，過境運輸的規則「當然應該依據俄羅斯領土兩部分之間的交通這一事實來制定」。他也由此明確表示出，德國政府對法律問題的看法與立陶宛政府不同。

周四（6月30日），德國外長貝爾博克在接受德國電視一台採訪時說，歐盟委員會有義務尋找辦法解決有關加里寧格勒飛地過境禁令的爭端。她說，歐盟共同做出的制裁措施涉及的是「對俄羅斯的進出口，但是不涉及過境運輸問題」，所以「負責協調制裁方案的歐盟委員會現在找出一個好的解決方案是正確且重要的」。

不過貝爾博克也強調，取消過境限制並不是給制裁「放水」，也不是對俄羅斯總統普京做出妥協讓步。她強調說，在「困難的情況下，出現誤解時，做出反思總是正確和重要的」。

（路透社、明鏡周刊、德國電視一台）

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