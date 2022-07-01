南韓總統尹錫悅在北約舞台上 正式開啟「反中路線」？

南韓媒體「韓民族新聞」報導，總統尹錫悅在西班牙當地時間6月29日在北約峰會上發表講話，他表示，很榮幸能同建立在自由民主法治基礎上的北約一起討論不斷變化的國際安全環境，期待北約和印太之間的合作關係成為守護普遍價值團結的基石。這與北約在「戰略概念」中首次提及中國有關。新的「戰略概念」中指出，中國對北約盟國的利益、安全和價值構成挑戰。有猜測稱，尹錫悅正式開始了「反華基調」。

尹錫悅在講話中表示，在新的競爭和矛盾格局下，我們所堅守的普遍價值正在被否定。有分析認為，這一發言不僅考慮到俄烏衝突，也考慮到中國，意在表明想積極參與到北約牽制中國的步調中。

特別是北約的亞太地區4個夥伴國(AP4)領袖在當天的會晤中表示，將以今年下半年為目標，制定新的印太戰略，必要時將與歐洲國家進行協商。因此有人預測，尹錫悅也將參與到這一以「牽制中國」為目的的合作中。南韓總統府官員表示，與其說是反華路線，不如說是一種共識，任何國家都應該無一例外地建立一種只要有規則和法治，就不會違背的最起碼的國際社會基本合作關係。

同時這種被認為是「反華」的行動是經濟領域的戰略選擇。南韓經濟首席秘書官崔相穆在當地舉行的記者會上表示，因為持續20年的對華出口繁榮期即將結束，市場多元化是必要的；轉向歐洲是事先為韓國所處的全球貿易環境的結構性變化做準備。