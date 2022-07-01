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警告北歐2國履行承諾！厄多安：否則反對其加入北約

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
在提出同意瑞典和芬蘭加入北約的意見僅僅2天後，土耳其總統厄安多又警告說「如果2國未能完全滿足他的期望，仍可能阻止這一進程」。法新社
在提出同意瑞典和芬蘭加入北約的意見僅僅2天後，土耳其總統厄安多又警告說「如果2國未能完全滿足他的期望，仍可能阻止這一進程」。法新社

在提出同意瑞典和芬蘭加入北約的意見僅僅2天後，土耳其總統厄安多（Recep Tayyip Erdogan）又警告說「如果2國未能完全滿足他的期望，仍可能阻止這一進程」。

衛報報導，厄多安在馬德里聯盟峰會結束時表示與上述2個北歐國家達成的10條協議是「安卡拉（Ankara）的勝利」，並解決了其所有「敏感問題」，但厄多安補充說「如果這2個北歐國家背棄承諾，土耳其議會可能會拒絕批准6月28日達成的協議」。

加入北約必須得到所有30個成員國的同意，厄多安指出「如果我們議會不通過，這將無法運作。首先，瑞典和芬蘭必須履行他們的職責，這些已經在文本資料中，但如果他們不履行這些職責，那我們當然不可能將其提交給議會」。

厄多安聲稱瑞典已承諾將73名「恐怖分子」引渡到土耳其，並嚴厲打擊被美國和歐盟列為恐怖組織的庫德族團體庫德工人黨（PKK）和人民保衛軍（YPG）。

厄多安 土耳其 瑞典

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