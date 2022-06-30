G7領袖嘲笑「脫衣騎馬」還稱要比胸肌 普亭：讓人噁心的場景

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俄羅斯總統普亭。圖／德國之聲中文網
俄羅斯總統普亭。圖／德國之聲中文網

北約峰會將俄羅斯定義為「直接威脅」以及計劃向烏克蘭提供更先進的武器系統後，俄羅斯軍隊加強了襲擊烏克蘭的力度。烏克蘭東部當地政府稱，由於俄軍炮火猛烈轟擊，正在組織疏散利西昌斯克（Lysychansk）市還留在市裡的大約1.5萬名居民，該市煉油廠也遭到襲擊。

當地親俄武裝稱，已完全控制了煉油廠以及通往城市的各交通要道。在北頓涅茨克（Sievierodonetsk）數日前淪陷後，利西昌斯克是頓巴斯另一座具有指標意義的大城市。路透社報導，俄軍正設法包圍利西昌斯克，為全面攻克烏克蘭工業重要地區頓巴斯掃清道路。

戰爭進行到4個月後，普亭周三再次強調「戰事正按照計劃進行」。在土庫曼斯坦首都阿什哈巴德，普亭說，「工作在平靜、有節奏地進展，軍隊在行進當中，每個階段都完成了指定目標」。周四，俄軍宣布撤出黑海中屬於烏克蘭具有重要戰略意義的袖珍小島蛇島。

烏克蘭總統澤倫斯基在最新每日視訊演講中說，烏東戰事仍然非常不利，「我們盡一切可能用先進武器武裝軍隊，打擊侵略者。」

西方觀察家認為，俄軍在烏克蘭東部的確在向前推進，但損失慘重，彈藥消耗巨大。普亭拒絕使用「戰爭」一詞，他說，此次「特別軍事行動」的目標是「解放」頓巴斯，「保護」當地居民，為俄羅斯得到安全保證創造條件。他在講話中沒有提到戰爭還將持續多長時間。

普亭：他們不曾受到威脅

普亭不認為芬蘭和瑞典加入北約對俄羅斯構成威脅，但俄羅斯將對此做出反應，而芬蘭和瑞迪應對此做好準備。「戰他們必須清楚地認識到，過去，他們沒有受到任何威脅。但現在那裡將駐軍、修築基礎設施，我們當然必須相應做出回答。那裡發出威脅，我們也會以同樣的威脅進行回應。」

瑞典國防部周四表示，將向烏克蘭運送更多的反坦克導彈。此次軍援計劃耗資約合4700萬歐元。

「噁心的場景」

在土庫曼斯坦，普亭周四（6月29日）還就西方7國集團成員「脫衣」拍照和比「胸肌」的媒體報導評論說，：「我不知道他們想要怎麼脫：脫到腰部，還是腰部以下？但我認為，這是讓人噁心的場景。」

普亭說的「噁心的場景」發生在6月26日，7國峰會開會的第一天。

當時房間內很熱。英國首相強生問道，「穿外套，脫外套？我們可以脫衣服嗎？」加拿大總理杜魯多說，「得等攝影師拍合影」。強生立即補充說，「我們必須展示比普亭更強硬。」杜魯多接過話題打趣說，「那我們得拍一張赤裸胸部的騎馬的照片。」觀察員身份參加G7的歐委會主席馮德萊恩此時加入打趣的行列，「騎馬拍照最棒！」強生接話：「就這樣！我們必須向他們展示我們的胸肌。」

普亭是在土庫曼斯坦結束裡海沿岸國家首腦會議後發表了上述評論。這也是俄羅斯發動侵略烏克蘭戰爭以來普亭第一次出國。

（綜合報導）

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