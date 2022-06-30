個人資料將傳給北京？美國聯邦通信委員要求蘋果、谷歌下架TikTok

聯邦通信委員會（FCC）委員、共和黨人士布蘭登·卡爾（Brendan Carr）6月24日致信兩家互聯網公司的首席執行官，警告稱短片應用TikTok搜集了大量美國用戶的敏感個人數據，而TikTok母公司字節跳動（ByteDance）在北京的員工可以獲取這些數據。

卡爾本周二（6月28日）在推特上引述了信件的一些細節。「TikTok不是一款普通的影片應用，那只是一層羊皮」，他寫道：「它收集了大量的敏感數據，新的報告顯示這些數據在北京被訪問。」

卡爾要求蘋果和谷歌最遲在7月8日將TikTok從應用程序商店裡下架，或向他解釋為何不打算這樣作。

這一要求不同尋常，因為FCC對應用商店的內容並沒有明確的管轄權。該機構一般通過向公司發放某些通信許可證，來監管涉及國家安全的領域。

TikTok的一位發言人表示，公司在包括中國在內的美國以外地區的工程師，「根據需要」並在「嚴格控制」下被允許訪問美國的用戶數據。谷歌和蘋果尚未對卡爾的信件做出公開回應。

數據存美還不夠？

TikTok因收集美國用戶數據而一直受到美國監管部門的審查。美國外國投資委員會（CFIUS）2020年令字節跳動將TikTok從該公司剝離，原因是擔心美國用戶數據可能被傳遞給中國當局。CFIUS負責審查外國收購者的交易是否對美國構成潛在的國家安全風險。

為回應以上擔憂，TikTok本月早些時候表示，已經將美國用戶的信息轉移至美國甲骨文公司（Oracle）的服務器上存儲。

外國投資委員會所屬的美國財政部一位發言人未對路透社的詢問做出回應。律師事務所Vinson & Elkins LLP的國家安全合伙人索菲爾德（Richard Sofield）就TikTok與甲骨文的合作對路透社表示，「我們看到的卡爾委員的要求是一個暗示，表明至少美國政府的一些部門認為這還不夠。」

中國電信被列入「國家安全危脅」清單

就在卡爾致信谷歌和蘋果的同一天（6月24日），聯邦通信委員會將中國電信（美洲）、中國移動國際（美國）列入被認為對美國國家安全構成威脅的通信設備和服務提供商名單。

根據2019年美國頒布的一項法案，聯邦通信委員會去年已將包括華為、中興在內的5家中國公司首批列入這一名單。

卡爾上周表示，這一決定「將有助於確保我們的網路免受試圖從事間諜活動和以其他方式損害美國利益的中國和俄羅斯國家支持的實體所構成的威脅」。

與中國電信一同被列入「黑名單」的還有俄羅斯防毒軟件公司卡巴斯基實驗室（Kaspersky），這是首次有俄羅斯公司上榜。

路透社報導稱，上述決定意味著FCC每年約80億美元的普遍服務基金中的資金將不再被用於購買或維護這些公司的產品。

中國駐華盛頓大使館上周五發表聲明表示：「FCC濫用國家權力，在沒有事實依據的情況下再次惡意攻擊中國電信運營商。美方應立即停止對中國企業的無理打壓。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。」

（路透社、德新社）

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