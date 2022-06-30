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尹錫悅五會岸田文雄雙邊破冰在即？倡言價值同盟卻避提中國

聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導
（左起）澳洲首相亞伯尼希、日本首相岸田文雄、北約秘書長史托騰伯格、紐西蘭總理阿爾登和南韓總統尹錫悅29日在馬德里北約峰會合影。（路透）
（左起）澳洲首相亞伯尼希、日本首相岸田文雄、北約秘書長史托騰伯格、紐西蘭總理阿爾登和南韓總統尹錫悅29日在馬德里北約峰會合影。（路透）

南韓總統尹錫悅北約峰會上發表講話，創下南韓總統首例。尹錫悅強調「價值同盟」，提出國際社會聯合起來守護自由與和平，並呼籲北約成員國關注北韓無核化問題。

因歷史問題而跌至冰點的韓日關係也出現了改善跡象。尹錫悅和日本首相岸田文雄在北約峰會歡迎晚宴和美日韓峰會等場合共五次會面，闡明了改善韓日關係的決心。

尹錫悅表示，確信岸田文雄首相能夠成為解決韓日間問題、為兩國未來的共同利益而發展兩國關係的伙伴。

受邀出席此次北約峰會的南韓、日本、澳洲、紐西蘭四國領袖還單獨會晤，就新印太地區戰略構想進行對話。

尹錫悅指出，這次會議的意義在於尊重基於自由和人權秩序的國家之間的合作。不過尹錫悅似乎考慮到中國的反應，並未提及具體國家。

尹錫悅 南韓 岸田文雄 日本 北約

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