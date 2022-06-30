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美國環太軍演陣容空前 威懾目標呼之欲出

聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導
美國和英國各自派出航艦打擊群搭配日本海上自衛隊去年10月進行聯合軍演。（美聯社）
美國和英國各自派出航艦打擊群搭配日本海上自衛隊去年10月進行聯合軍演。（美聯社）

6月29日，來自14個國家的21 艘艦艇，包括一艘潛水艇，停泊在夏威夷珍珠港參加第28屆「環太平洋軍事演習」（RIMPAC， 環太軍演）。由於美日印澳「四方安全對話」（QUAD）、澳英美三邊安全夥伴關係（AUKUS）的成員國悉數參加，再加上南中國海周邊五個國家，甚至南太平洋小國東加的出現，不少分析人士指出，這次軍演就是在向中國傳遞一個訊息，那就是，中國在西太平洋地區的擴張會遭到阻止和擊敗。

美國之音30日報導，包括東道主美國，共有26個國家參加這次在夏威夷港和南加州海域舉行的聯合軍演。軍演到8月4日結束。美國海軍在5月31日發布的有關「2022環太軍演」的新聞稿中明確說明，軍演就是為了提高「聯合部隊所需的聯合作戰能力、抗打擊能力和靈活性，以阻止並擊敗大國在衝突各領域各階段所採取的侵略行為。」 中國的分析人士將此解讀為「美海軍將此次演習作為應對『大國衝突』的一個重要訓練平台。」

布拉德利·馬丁（Bradley Martin）是智庫「蘭德公司」國家安全供應鏈研究所的主任。他曾是美國海軍上校，參與並策劃過往年的環太軍演。他告訴美國之音，環太軍演向中國傳達的其實是地區各國「有關共同利益的聲明」。

他說：「在我看來，與其說是切斷與中國的聯繫或是遏制中國，不如說他們（亞太國家）為了共同的利益而加強了夥伴關係。無論中國選擇作為一個改變秩序的大國，還是試圖遵守國際準則，它都必須明白，該地區各國人民願意為了共同利益而相互合作，所以我認為這次演習的主要信息是，這些國家有共同的事業和共同的利益，並且願意合作」。

他說，中國是一個「修正主義」大國，正在尋求改變全球，特別是東亞地區的力量平衡，自然會在各國的安全考慮之中。隨著時間的推移，中國的能力越來越強，世界必須對此做出反應。

美國曾於2014年和2016年兩度邀請中國參加環太軍演。2018年，因為中國在南海的擴張，美國撤回對中國的邀請。

美國 海軍 演習 夏威夷

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