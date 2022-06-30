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註冊谷歌卻誤受監控 歐盟各國提警告

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
歐洲消費者組織控訴，谷歌正透過「不明確、具誤導性」的選項，讓千萬計的用戶同意企業監控用戶的數據。（網路截圖）
歐洲消費者組織控訴，谷歌正透過「不明確、具誤導性」的選項，讓千萬計的用戶同意企業監控用戶的數據。（網路截圖）

谷歌老大哥正在看著你！隨著網路連動服務愈來愈方便，人手一個谷歌帳號不足為奇，但歐洲消費者組織控訴，谷歌正透過「不明確、具誤導性」的選項，讓千萬計的用戶同意企業監控用戶的數據，多國消費者組織已向數據保護機構提出法律控訴。谷歌則反駁表示，註冊過程的選項都有明確說明，且設計得清晰易懂。

監控選項暗渡陳倉

BBC》報導，許多網路服務與軟體都會要求與谷歌帳號連動，讓使用者只要谷歌帳號在手，就能瀏覽各大網頁與享受各種軟體。但歐洲消費者組織警告，谷歌在註冊過程中透過誤導性的選項，讓企業能夠收集更多的用戶數據。

歐洲消費者組織（BEUC）指出，谷歌註冊過程中的用語「不清不楚，且具有誤導性，導致消費者選擇對個人隱私不友好的選項」，結果就是數以千萬計的民眾在註冊帳號時，同時也「同意」成為監控的對象。

該組織指出，提供用戶「個性化」的服務，是讓消費者支持谷歌追蹤用戶數據的用語之一。而且谷歌沒有提供用戶一鍵關閉所有數據追蹤設置的選項，意味著民眾若想要拒絕谷歌的追蹤設定，需要「五次點擊與十個步驟」的繁瑣程序。

拒絕追蹤手續繁瑣

針對上述的狀況，歐洲消費者組織佩區表示，簡而言之，「當民眾創辦谷歌帳號時，會被默認為接受監控與數據追蹤」。但她強調，歐盟的通用數據保護條例（GDPR）指出，網路平台應將「保護用戶隱私」作為原始設定。

但谷歌反駁道，在民眾辦帳戶時，所有的選項都有明確的說明，且設計得清晰易懂，「民眾應該要理解使用網路服務是如何產生數據的，如果他們不喜歡的話，可以自己做一些事情來防止。」

歐盟各國齊警告

目前，捷克、挪威、希臘與法國的消費者組織成員已向各國的數據保護機構提交了谷歌違反GDPR的投訴；德國消費者組織聯合會更直接向谷歌企業發出警告信。

而這並非歐盟與大型科技公司第一次起衝突。《衛報》報導，歐盟月前針對大型科技公司，達成新數位規範，包括反壟斷調查、保護用戶隱私與人工智能發展等方面擬定法規，具體規範如除非用戶「明確同意」，否則不能將用戶數據用於廣告投放上，盼藉此遏止科技公司過度膨脹的狀況。

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