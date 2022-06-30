俄羅斯威脅日增 美在波蘭設軍事總部

美國罕見增加外國駐軍，就是為了俄羅斯！美國總統拜登29日宣布，因應俄羅斯恐於明年對烏克蘭增兵至30萬，將在波蘭建立軍事總部，並在東歐各國派遣陸海空作戰部隊。拜登直言，北約需要比以前更多力量對抗俄羅斯入侵。西方近來力挺烏克蘭，並允許芬蘭與瑞典申請加入北約。

陸海空美將全面增兵

根據《英國廣播公司》報導，美國總統拜登29日表示，美軍將於波蘭設立軍事總部，並在西班牙增派戰艦進駐、英國增加2個F-35戰機中隊，另外還將在羅馬尼亞派遣約5000名地面部隊，包括3000名美軍與2000名旅級戰鬥隊，還有增加德國與義大利的空防能力。

北約秘書長史騰伯格說，這是美國自冷戰以來對歐洲最大的增兵活動。拜登也希望藉此展現「防衛每一吋北約領土」的決心，以因應情報所言，俄羅斯恐將於明年增兵至30萬的說法。北約也表示，目前正在加速審核芬蘭與瑞典的北約入會流程。

俄批北約擴張更危險

英國《每日郵報》形容這次增兵形同北約的「新鐵幕」成形，俄羅斯外交部副部長雅博科夫也痛批，美國與北約的增兵只會讓區域局勢更加不穩，北約的擴張無法使其更加安全，反而會讓擔心北約的國家更加不滿。

北約是在1949年依《大西洋公約》成立的集體防衛組織，過去是為了防止共產蘇聯擴張，但蘇聯在1991年解體後，北約組織依舊存在，且接收許多東歐後共產國家為會員國，也讓俄羅斯非常不滿。

西方近來也透過G7會議表達力挺烏克蘭的決心，歐盟正在審核烏克蘭的會員國申請，北約也加速審核北歐兩國的入會流程，先前西方也對俄羅斯實施經濟制裁，近來西方對俄羅斯的施壓力道正明顯加強。

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