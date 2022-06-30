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掃毒侵害人權 杜特蒂下台恐遭審判
掃毒侵害人權 杜特蒂下台恐遭審判
菲律賓許多因掃毒喪失親人的民眾，正等著菲律賓總統杜特蒂下台後，要向他討公道。杜特蒂將於30日依法將政權轉移給小馬可仕，結束6年總統任期。外媒專訪在掃毒戰爭中喪命愛子的索芮安諾，她說，雖然兒子已過世6年，她仍憤怒控訴杜特蒂的暴行，國際法庭也在針對杜特蒂任內掃毒行為進行調查。據粗估，杜特蒂的掃毒行動已造成至少6000人死亡，但人權團體普遍認為遠超過此規模。
掃毒強人改變菲律賓
根據《美聯社》與《法蘭西24》報導，由於菲律賓憲法規定總統6年1任，因此現任總統杜特蒂30日即將把政權轉移給大選獲勝的前獨裁者馬可仕之子小馬可仕。杜特蒂在任內評價兩極，有民眾喜歡他鐵腕掃毒、強調治安，並改善菲國落後基礎建設，但也有人批評他濫殺無辜，實施暴力統治。
索芮安諾15歲的兒子在6年前在掃毒行動中遭到便衣警方擊斃，她憤怒的說，杜特蒂身為總統，根本不像這個國家的父親，而是一隻「怪獸」。杜特蒂上任以來也改變了過往親美的傳統，開始像俄羅斯與中國靠攏。他也允許前獨裁者馬可仕葬在馬尼拉的美軍紀念公墓，重挫了菲律賓的民主化發展。
國際將重啟調查
據《美聯社》另一篇報導指出，國際犯罪法庭近日也打算重啟對杜特蒂任內掃毒行動的調查，原本該調查在去年9月啟動，但11月菲律賓政府便寄信向法庭抗議，認為該國已經在調查相關事宜，犯罪法庭沒有此案的管轄權，也讓調查暫緩。
對於自己的掃毒行動，杜特蒂辯稱，他都是依法掃蕩毒販，沒有法外濫殺無辜，而且除非嫌犯威脅到警方性命，否則警方不會輕易開槍。他認為毒品對於現代菲律賓人造成嚴重危害，必須以雷霆手腕清除。
威權陰影浮現
杜特蒂的政治勢力也不會因他下台而消散，由於菲律賓的正、副總統是分開選舉，他的女兒薩拉則在此次大選中高票當選副總統，外界擔心小馬可仕與薩拉的統治恐讓菲律賓的人權嚴重倒退。
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