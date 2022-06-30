「欺負鄰國、威脅台灣」 北約新戰略視中國為「挑戰」

北大西洋公約組織（NATO）正在西班牙馬德裡召開峰會，成員國領袖批准《北約2022戰略概念》，指俄羅斯是對北約聯盟「最直接的威脅」，中國則構成「系統性挑戰」。

這是北約首次將中國列為未來十年的戰略重點之一。北約對中國日益增長的軍事野心、對與台灣和其他鄰國的衝突言論、以及與俄羅斯日益密切的關係提出警告。

美聯社指出，雖然在北約峰會中，俄烏戰爭仍是討論重點，但在週三（6月29日）的安全議題上，中國成為重要焦點。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）在公佈這份北約十年《戰略概念》後表示：「中國正在大幅增強其軍事力量，包括核武器在內。另外中國也正欺負其鄰國且威脅台灣，並通過先進的技術監測監控公民、散布俄羅斯的謊言和虛假信息」。

斯托爾滕貝格強調：「中國不是我們的對手，但我們必須清楚地認知這個嚴重挑戰。」他與北約的聲明中皆表示，中國對北約的「價值觀、利益和安全構成挑戰」，不過北約願意與北京進行建設性的交流。

更早前，斯托爾滕貝格在北約峰會開幕時表示，（新的《戰略概念》）將是北約「威懾和防禦的根本轉變」。

團結應對中國挑戰

美聯社指出，雖然這份文件最嚴厲的措辭仍指向俄羅斯，但光是提到中國就極為重要，因為2010年所公佈的戰略文件裡並未有對中國的討論。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說：「（中國）正在做的一件事，是試圖破壞我們堅持且協助創立的的國際秩序，若中國以任何方式挑戰它，我們將站出來反對。」

中國至今未譴責俄羅斯對烏克蘭已長達4個月的入侵，並批評北約成員國對莫斯科實施的制裁。一年前，俄羅斯和中國簽訂了友好條約，承諾在捍衛共同利益方面雙方將進行更多的「戰略合作」。

俄羅斯入侵烏克蘭前幾週，中國領導人習近平接待了俄羅斯總統普京，兩人承諾建立建立「無限制」的夥伴關係。西方領導人擔心俄羅斯對烏克蘭的侵略，可能讓中國在台灣問題上更大膽自信。

在馬德裡舉行的一個，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss ）在發言中表示，她確實認為，隨著中國通過經濟脅迫和建立一支有能力的軍隊來擴大其影響力，它確實有可能得出錯誤的想法，導致「災難性的誤判」，「比如入侵台灣」。

她說，隨著中國戰略野心擴大，北約新《戰略概念》文件應特別提及中國，並意有所指地稱，貿易應針對那些可以信任的國家。

中國近年通過對外投資增加了其外交影響力。尤其是在中亞和非洲的投資，大大增加了其外交影響力。如今北京正尋求與外交實力相匹配的軍事力量，特別是在南海地區，它在有當地爭議的島嶼上建立了基地。美國海軍則通過在這些水域進行演習進行反擊。

中國如何回應？

中國駐歐盟使團週三（29日）回應北約《戰略概念》文件涉及中國的內容時強調，北約所謂《戰略概念》文件充斥冷戰思維和意識形態偏見，肆意攻擊抹黑中國，中方對此堅決反對。

發言人指出，北約作為冷戰產物和全球最大軍事聯盟，冷戰結束後30年仍未改變製造「敵人」、搞陣營對抗的思維和做法。

他批評，北約自己在世界各地製造麻煩。肆意繞過聯合國安理會，對主權國家發動戰爭，導致大量平民喪生，數千萬人流離失所。他還說：「北約聲稱防區不會突破北大西洋，近年來卻跑到亞太地區耀武揚威，試圖把在歐洲搞集團對抗的套路複製到亞太」。

該發言人敦促北約停止以意識形態劃線挑動對抗，放棄冷戰思維、零和博弈的做法，停止散布針對中方的虛假信息和挑釁言論，同時表示「既然北約已經將中國定位為『系統性挑戰』，那我們也不得不高度關注，統籌應對。對侵犯我們利益的行徑，我們會堅決有力回擊。」

同日（29日），中國外交部在例行記者會上也針對北約《戰略概念》文件做出回應。

發言人趙立堅回應稱，北約多次公開表示，北約作為區域性聯盟的定位沒有變化，北約不尋求地理突破，也不尋求到其他地區擴員。「但是近年來，北約卻不斷進入亞太地區。一些北約成員國不停派飛機軍艦到中國周邊海域搞軍事演習，制造局勢緊張，挑動矛盾」。

趙立堅稱，「北約持續突破地域和領域，鼓吹集團對抗，國際社會對此應該保持高度警惕，並堅決反對」，呼籲北約「停止試圖發起一場新冷戰」。

此外，趙立堅也重申中國反對對俄制裁的做法，並稱美方是「烏克蘭危機的始作俑者和最大推手」。

（綜合報導）

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