北京：G7制造分裂 批中國沒道理

中國外交部發言人趙立堅周三（6月29日）在北京表示，七國集團國家顯然無意在平等尊重基礎上開展合作對話，而是保守冷戰思維，堅持意識形態偏見，基於"小圈子利益"搞"集團政治"。他稱，"七國集團非但不致力於團結合作，反而熱衷於制造分裂對抗，毫無責任和道義可言。"

德、美、法、英、意、日、加7國國家元首和政府首腦在昨天結束的本年度 G7峰會上指責中國在世界貿易中采取不公平做法。

在德國巴伐利亞州埃爾毛宮（Schloss Elmau）發表的峰會閉幕公報指出，北京正采取 "不透明和扭曲市場的干預措施 "影響貿易。公報稱， G7願和其它其他伙伴一起，予以抵制。

一般認為，周三在馬德裡開幕的北約峰會上，這一西方軍事聯盟也將強化其對華立場。尤其是美國，長期以來一直指責中國政府的貿易行為使中國企業獲得了對他國企業不公平的優勢。現在，北京在烏克蘭遭受侵略的情況下拒絕與莫斯科拉開距離，致使局面更形復雜。

（法新社）

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