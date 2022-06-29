媒體披露希臘非法遣返難民 歐盟敦促徹查

在媒體報導了有關非法遣返難民事件後，希臘有關當局面臨壓力。歐盟委員會發言人希佩爾（Anitta Hipper）本周二（6月28日）在布魯塞爾敦促對發生在希臘邊界的相關事件實施調查。

她同時表示，目前暫無更多要求。她稱，「目前，我們尚未稱其是違法行為。」此前，多家媒體報導說，希臘警察顯然將一些難民充作幫手，參與俗稱的在歐盟外部邊界的「逐回」（Pushbacks，即將已經跨過邊境進入歐盟領土的難民強行驅逐出境 ）行動。

德國綠黨籍外長貝爾博克（Annalena Baerbock）推文表示，必須徹底調查相關事件和有關指控。她指出，相關指控不僅涉及希臘政府，也涉及西班牙和摩洛哥。上周末，在毗鄰摩洛哥的地中海西班牙飛地梅利亞（Melilla），有20多人死於暴力。貝爾博克寫道：「災難警示我們，歐盟在庇護和移民政策方面仍有漫長的路要走。」

周二發表的聯合調查報導的參與媒體中包括德國電視一台（ARD）、新聞周刊《明鏡》（Spiegel）、《世界報》（Die Welt）、荷蘭非盈利傳媒《燈塔報告》（Lighthouse Reports）、以及英國《衛報》。

一聯合記者團隊首次得以在長達數月調查中成功採訪到參與了「逐回」行動的6名男子。調查報道列出了難民們提供的證據，確證他們在希臘被非法驅回，並列出通過照片、衛星圖像，以及希臘官方文件證實的信息。

根據被訪人的相互獨立的陳述，他們被強迫參與將其他難民強行遣送回土耳其行動，作為回報，警方承諾向他們提供居留證。

根據該調查報導，亦有3名警察證實曾迫使難民參與行動。直到星期二，希臘內政部和警方均未回應相關詢問。

德國聯邦議院綠黨籍副議長戈林-埃卡特 (Katrin Göring-Eckardt ）認為，鑑於這一調查報道，歐盟應考慮制裁希臘。她對德國豐克傳媒集團報刊表示，濫用處境艱難的難民作為非法幫手，參與非法遣返行動，極不道德，違反法治。她稱，歐盟不能對希臘的野蠻行為視而不見，「對希臘，需要有一個獨立的調查，也必須討論可能的制裁。」

根據歐洲法律，希臘有義務對抵達本國邊境的尋求庇護者提供申請可能，履行相關程序。不過，和若干其它歐盟成員國一樣，雅典政府多年來一直系統性藐視這一規定。

（福音教通訊社）

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