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燃料價格節節高 南美民眾怒上街頭

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
南美許多國家民眾因受不了通膨而上街抗議。（示意圖 on Wikimedia Commons）
南美許多國家民眾因受不了通膨而上街抗議。（示意圖 on Wikimedia Commons）

通膨讓南美民眾不忍了，走上街頭抗議！據外媒報導，由於俄烏戰爭導致國際燃料價格大漲，帶動通膨，讓南美許多國家的民眾紛紛走上街頭，阿根廷民眾開車堵住馬路表達不滿；祕魯貨車司機發動罷工，而厄瓜多的原住民也呼籲政府降低燃油費用。

罷工引發政府鎮壓

根據《美聯社》報導，阿根廷民眾28日起在首都布宜諾斯艾利斯發動大規模抗議，抗議的車隊綿延數公里，抗議政府無力處理燃油短缺的問題。巴西石油公司的執行長也因為政府無法壓低油價被迫請辭，拉美各國因原油價格大漲，國內的通膨也逐漸失控。

祕魯的貨車司機則發動無限期罷工，抗議政府無法壓低燃油價格，加上通膨影響，恐無法讓他們收支打平。抗議領導人之一的馬可斯受訪時表示，希望政府也能讓他們轉移成本至客戶端；在厄瓜多，總統拉索突然中斷與原住民的對話，並對發動抗議的團體大幅鎮壓，造成1人死亡、12人受傷。

阿根廷政府出面喊話

南美許多國家的民眾對於通膨非常不滿，最嚴重的是阿根廷，司機的抗議也讓政府出面喊話，保證問題會很快解決。阿根廷運輸部長葛雷拉表示，會在2-3個禮拜內儘速恢復燃料供應。

阿根廷的燃油價格在1年內已大漲16%。《路透社》也提到，祕魯的農夫也與卡車司機一同上街抗議，要求政府不要漲肥料錢，政府目前回應說，正在研擬替代方案，設法降低交通與農業成本。

諸多抗議場景顯見南美通膨的嚴重，更不用說因內亂導致超級通膨的委內瑞拉。

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通膨 油價 阿根廷 厄瓜多

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