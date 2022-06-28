快訊

蘇澳站末班對號車進站成絕響 鐵道迷搶拍最後身影

G7擬油價設上限 要陸勸俄收手

聯合報／ 編譯李京倫、記者張加／即時報導
英國首相強生（左起）、美國總統拜登、德國總理蕭茲、法國總統馬克宏與義大利總理德拉吉等G7領袖，28日在德國艾爾莫城堡開會。（路透）
英國首相強生（左起）、美國總統拜登、德國總理蕭茲、法國總統馬克宏與義大利總理德拉吉等G7領袖，28日在德國艾爾莫城堡開會。（路透）

7大工業國（G7）28日在德國艾爾莫城堡閉幕，同意研究給俄國石油價格設上限，以減少俄國總統普亭的戰爭資金，並承諾提供45億美元，援助因烏克蘭穀物未能出口而糧食短缺的47個國家，此外還敦促中國大陸勸俄國停止侵略烏克蘭。

G7是想把跟俄油相關的金融服務、保險和船運與俄油價格上限掛鉤，如果發貨商或進口商想使用保險等服務，則須同意在一定價格區間內購買俄油。

峰會公報寫道：「我們邀請所有志同道合的國家考慮加入我們的行動。」

G7希望給俄油價格設上限，不讓俄國從入侵烏克蘭造成的能源價格飆漲獲利。國際能源署6月月報顯示，俄國5月原油出口量下降，營收卻成長。

一名美國官員說，限制其他國家購買俄油的價格能限縮「普亭發動戰爭的資源，並使油市更穩定，供應更安全」。

俄國政府稱，如果西方給俄油價格設上限，俄國天然氣巨擘俄羅斯天然氣工業股份公司將修改供貨合約條款。

G7還承諾提供45億美元，對抗全球飢餓問題。美國資深官員說，美國將提供其中過半數金額，G7這筆錢將用來解決47個國家的飢餓困境和資助區域組織。部分非政府組織批評G7出錢太少。聯合國世界糧食計畫署說，今年就需要222億美元。

此外，G7敦促大陸勸俄國停止侵略烏克蘭，並放棄在南海「聲索廣闊的水域」，以維護和平解決爭端的原則。

G7公報說，大陸應施壓俄國立刻且無條件從烏克蘭撤軍，因為國際法院已裁決俄國應停止其軍事行動，聯合國大會也做出相關決議。

G7公報還寫著，「嚴重關切」大陸人權狀況，包括新疆和西藏的強迫勞動，大陸也應信守承諾，維持香港自由和高度自治。公報還批評大陸非市場政策扭曲全球經濟，是公報首次直接批評大陸。

另G7聯合公報再次提及維護台海和平與穩定重要性，並鼓勵以和平方式解決兩岸議題；我外交部表示，將與G7成員等理念相近國家深化合作，共同維護印太區域和平、穩定、經濟繁榮與永續發展。

G7還承諾推動「全球基礎建設與投資夥伴計畫」，未來5年籌募6千億美元資助發展中國家的基礎建設需求，抗衡中國大陸的「一帶一路」；我外交部昨表示，樂見歐美民主國家協助中低收入國家建設，我國政府也會尋求可能的合作機會。

G7 烏克蘭 油價

延伸閱讀

澳總理警告：中國要從普亭戰略失敗中汲取教訓

俄烏戰爭後首次出訪 普亭將訪問塔吉克和土庫曼

普亭：數月內運交可搭載核彈頭飛彈予白俄羅斯

普亭：將提高中國汽車、設備和硬體在俄羅斯的份額

相關新聞

芬蘭和瑞典樂觀 土耳其將不再阻撓加入北約

爭取加入北大西洋公約組織的芬蘭和瑞典，今天對土耳其在西班牙馬德里北約峰會上可能改變否決態度表示樂觀。美國總統拜登已安排屆...

澳總理警告：中國要從普亭戰略失敗中汲取教訓

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）前往西班牙馬德里參加北大西洋公約組織（NATO）峰會之際，警告中國政...

G7擬油價設上限 要陸勸俄收手

7大工業國（G7）28日在德國艾爾莫城堡閉幕，同意研究給俄國石油價格設上限，以減少俄國總統普亭的戰爭資金，並承諾提供45...

伊朗和阿根廷 申請加入金磚國家

伊朗外交部發言人6月27日表示，伊朗加入金磚國家將「為雙方帶來附加值」。金磚國家包括巴西、俄羅斯、印度、中國和南非。

白宮國安顧問：美日韓領袖29日舉行三方會談

白宮國家安全顧問蘇利文今天表示，美國總統拜登（Joe Biden）明天會在馬德里舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會，...

德總理：北京不應破壞對俄制裁

在德國巴伐利亞阿爾卑斯山麓為期三天的峰會結束時發表的公報中，七國集團領導人還表示，深深關切中國人權狀況，並將磋商應對非市場經濟政策挑戰的共同策略。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。