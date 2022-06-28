伊朗和阿根廷 申請加入金磚國家

（德國之聲中文網）伊朗外交部發言人6月27日表示，伊朗加入金磚國家將「為雙方帶來附加值」。金磚國家包括巴西、俄羅斯、印度、中國和南非。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃(Maria Zakharova)在即時通訊軟件Telegram上表示，阿根廷也申請加入該集團。她寫道，「當白宮在考慮在世界範圍內還有什麼可以關閉、禁止或破壞的時候，阿根廷和伊朗卻申請加入金磚國家。」

阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernandez）目前正在歐洲訪問。他近日重申了希望阿根廷加入金磚國家的願望。

長期以來，俄羅斯一直在推動與亞洲、南美和中東建立更緊密的關係。最近，俄羅斯加大了這方面的努力，以抵禦歐美等國因其入侵烏克蘭而實施的制裁。

本周一，烏克蘭有28名平民在俄羅斯的襲擊中喪生，其中16人死於俄羅斯導彈對烏克蘭一座購物中心的襲擊。美國和其他西方國家再次承諾將堅定不移地支持烏克蘭。

俄羅斯一再否認在自稱的「特別軍事行動」中以平民為目標。基輔和西方盟友譴責這場戰爭是無端的侵略行為。

中國外交部發言人趙立堅在6月28日的例行記者會上表示，「作為今年金磚主席國，中方積極支持金磚國家啟動擴員進程，拓展『金磚+』合作。」他稱，在6月23日舉行的金磚國家領導人第十四次會晤上，金磚國家領導人就金磚擴員發出一致聲音，支持討論擴員標準和程序。中方將同金磚伙伴一道，穩步推進擴員進程。

(路透社等）

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