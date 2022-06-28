德總理：北京不應破壞對俄制裁
在德國巴伐利亞阿爾卑斯山麓為期三天的峰會結束時發表的公報中，七國集團領導人還表示，深深關切中國人權狀況，並將磋商應對非市場經濟政策挑戰的共同策略。
峰會東道主--德國政府總理肖爾茨呼籲中國不要破壞對俄羅斯實施的國際制裁。在巴伐利亞埃爾茂城堡為期三天的七國集團峰會結束的周二，這位德國社民黨人士強調指出，與會者在所有會談中都表達了這一堅決態度，峰會期間，各國元首和政府首腦再次相互保證，"我們未來也將繼續共同這麼做"。
七國集團領導人並呼籲中國尊重人權。峰會閉幕聲明說："我們深切關注中國人權狀況。我們將繼續促進普世價值，包括呼籲中國尊重包括西藏和新疆在內的普遍人權和基本自由，我們對在那裡存在的強制勞動深為關切。"
有關全球經濟，七國集團在聲明中批評中國 "不透明的和扭曲市場的干預"。
聲明稱，尤其在解決氣候變化問題上，有必要與中國合作應對全球挑戰。聲明寫道："我們繼續呼籲中國尊重其國際法義務並為國際安全作出貢獻。我們提醒中國必須遵守《聯合國憲章》確立的和平解決爭端原則，不從事威脅、脅迫、恐嚇或使用武力。"
（德新社，路透社）
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