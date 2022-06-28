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北韓高層向腸道傳染病疫區贈藥照片 金與正丈夫曝光？

聯合報／ 編譯陳韋廷／即時報導
北韓領導人金正恩胞妹金與正和一名男子互動的畫面引發韓媒關注，指他可能就是金與正未曾曝光過的老公。圖取自NK NEWS推特
北韓領導人金正恩胞妹金與正和一名男子互動的畫面引發韓媒關注，指他可能就是金與正未曾曝光過的老公。圖取自NK NEWS推特

北韓近來爆發急性腸道傳染病疫情，包含領導人金正恩在內的高官紛紛向疫區捐贈藥品，官媒也進行大肆報導，藉此塑造政府親民形象。

北韓官媒17日公布一張金正恩胞妹金與正，將物資交給一名戴眼鏡男子時露出燦爛笑容的照片，引發南韓媒體推測這名男子疑似就是首度曝光的金與正丈夫。

多家南韓媒體紛紛以「金與正的丈夫首次出現在北韓媒體上」跟進報導，並引述南韓智庫世宗研究所北韓研究中心主任鄭成章（音譯）的說法推測該男是金與正的丈夫。

鄭成章說，目前雖不清楚跟金與正站在一起的男子是她的丈夫、或是其他北韓官員，但金與正的中指戴著結婚戒指，眼睛也是闔上的，加上她與男子的距離很近，男子也直直站立，因此很可能是金與正的丈夫。

金與正 北韓 南韓

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