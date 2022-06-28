伊斯蘭記者推文遭捕 印度宗教自由卡關

言論與宗教自由如何在印度實踐？印度警方27日逮捕穆斯林記者祖貝爾，理由是此記者2018年的推文涉嫌汙辱印度教猴神。這也讓國際許多保護記者的NGO紛紛痛批印度政府此舉侵害言論自由，且近來更加強對批評政府言論的打壓。由於記者的宗教背景，也讓此個案在印度引起許多討論。

打假被政府盯上

根據《半島電視台》與《印度時報》報導，印度警方27日宣布逮捕民間事實查核平台「Alt News」的共同創辦人祖貝爾，原因是因為2018年他批評印度某間飯店以印度教傳統信仰中的猴神命名，並發推文抱怨。印度警方直接宣稱他違法，並將他監禁起來。

另外一位共同創辦人辛哈受訪時表示，警方在逮捕前完全沒有通知，當律師與他到現場探望時，在場的警方還將名字標籤拔掉，令他們非常害怕。他們創立的「Alt News」近年來專門查核有關印度教、右翼民粹主義的假訊息，且對外宣稱是由支持執政黨「人民黨」的支持者所製造（此平台立場較反對執政黨）。

言論自由遭打壓

他說，自組織創立以來，長期受到警方不時「打招呼」與線上訊息的謾罵。但警方宣稱，祖貝爾違反印度刑法第153條與第295條之A，涉嫌煽起暴動與褻瀆宗教。國際上的記者NGO聽聞消息，紛紛要求印度警方將祖貝爾立刻釋放，此舉無異讓印度的言論自由再創難堪紀錄。

根據無國界記者組織，印度的言論自由指標在222個國家中排行第150名，上個月的言論自由日中，有10個人權團體認為印度正對言論自由與記者進行非常嚴重的壓迫，不許民間批評政府施政。印度反對黨國大黨的領導人拉胡爾·甘地也直言，若執政黨繼續打壓，只會有更多聲音冒出來。

言論自由衰退

不過現在執政黨人民黨的聯盟在國會中佔有355席，反對黨聯盟僅207席，且總理莫迪也是靠著民族主義上台，對伊斯蘭教的態度一向並不友善。

這件事也彰顯出印度的言論自由近年逐漸衰退，與長年來的宗教衝突，這兩者在印度仍是非常敏感的話題。

【更多精采內容，詳見 】