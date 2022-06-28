尹錫悅出席北約峰會 是否會與岸田文雄單獨會面？

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聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導
南韓總統尹錫悅與夫人金建希27日啟程前往西班牙出席北約峰會。（美聯社）
南韓總統尹錫悅與夫人金建希27日啟程前往西班牙出席北約峰會。（美聯社）

南韓總統尹錫悅27日啟程赴西班牙，出席29日至30日在馬德里舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會。這是尹錫悅就任總統49天後首次出訪海外，正式亮相多邊外交舞台。

韓民族新聞報導，這是南韓總統首次出席北約峰會。在為期5天的日程中，尹錫悅將出席韓美日峰會（29日）和北約同盟國及夥伴國峰會等共14項外交活動。通過這些活動，加強與主要貿易夥伴——歐洲國家的關係，並呼籲歐洲國家對韓半島安全狀況給予關注和支持。此次峰會在俄烏戰爭和美中紛爭的背景下舉行，因此備受關注。預計在此次會議上，北約將採納包括應對中國方案在內的新「戰略概念」，在美中新冷戰的情況下，南韓外交也將面臨考驗。

28日晚上，尹錫悅將攜夫人金建希出席西班牙國王費利佩六世夫婦主辦的晚宴。所有與會國領袖都將出席28日晚舉行的晚宴，因此尹錫悅或將同日本首相岸田文雄進行首次會面。

尹錫悅 北約 南韓

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