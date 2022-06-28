非成員國卻參加北約峰會 澳洲劍指中國大陸、俄羅斯？

（德國之聲中文網）澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）週日（26日）啟程赴歐，將與其他幾位印太領導人一起出席本週將在西班牙舉行的北約峰會，峰會預計將討論北約如何支持烏克蘭對抗俄羅斯。阿爾巴尼斯可能會迫使北約對俄羅斯和中國採取強硬立場，也有消息指出，他可能在會後突訪烏克蘭。

阿爾巴尼斯將於歐洲時間週一（27日）下午，抵達西班牙首都馬德裡。這是阿爾巴斯尼上台後首次赴歐洲訪問，並與新西蘭、南韓和日本等「亞太夥伴」同行，一起參加這場被稱作是有史以來最大規模的北約峰會。

澳洲公共媒體SBS報導，澳洲時間26日晚間，阿爾巴斯尼在悉尼登上飛往歐洲的飛機之前在停機坪受訪時提到，「我們生活在一個不確定的世界」，並稱中國和俄羅斯近期的安排和密切關係，「意味著這對我們地區也非常重要」。

阿爾巴尼斯指出，澳大利亞被邀請參加本次的北約峰會，是因為民主國家必須團結一致，反對俄羅斯對烏克蘭的野蠻入侵。他說：「我們將在全球和印太地區與我們的盟友和夥伴合作」。

澳大利亞非北約成員國家，但是美國政府指定的「非北約主要盟友」。

澳總理考慮訪問基輔

外傳阿爾巴尼斯本次的歐洲行也將考慮訪問烏克蘭首都基輔，以表達澳洲對烏克蘭的支持。對此，他上週四（23日）在澳洲廣播公司ABC的節目中說：「我們不想通過進行這樣的訪問，造成澳大利亞人員面臨風險的情況，但我們會接受這個建議，並採取相應的行動。」

這被認為暗示了他可能會在返回澳洲之前造訪烏克蘭，但有關計劃的細節仍屬機密，外界尚不清楚，並且將持續受基輔安全局勢的影響。

根據目前最新消息，阿爾巴尼斯表示他仍在就在基輔拜訪烏克蘭總統澤連斯基是否安全，接受「安全建議」。

SBS曾在6月中旬報導，烏克蘭駐澳大利亞大使米羅什尼琴科（Vasyl Myroschnychenko），公開敦促澳洲總理訪問烏克蘭，他強調：「對澳大利亞來說，這是一項至關重要的投資。你們有抵制世界脅迫和欺凌行為的傳統，因此為烏克蘭挺身而出並提供更多援助非常重要。」

澳大利亞目前向烏克蘭提供了超過2.85億澳元的軍事援助，包括提供烏克蘭「大毒蛇」裝甲車和裝甲運兵車。

中俄將成北約峰會焦點

《悉尼先驅晨報》報導，歐洲國家對中國新的現代軍事裝備投資，以及控制關鍵基礎設施的願望，越來越感到不安，這迫使北約領導人必須著手解決這個問題，採取更強硬的立場。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）上週表示，中國公開挑戰基於規則的國際秩序。

斯托爾滕貝格說：「我們不將中國視為對手，但我們需要認識到，中國的崛起使我們也必須解決這個問題」。

與去年在布魯塞爾舉行的峰會相比，這是一個明顯的轉變。斯托爾滕貝格在上次峰會上表示，雖然中國的軍事集結、日益增長的影響力和脅迫行為，對聯盟的安全構成了一些挑戰，但仍有機會與北京接觸，尤其是在氣候變遷和軍備控制問題上。

然而北約內部對於高調對抗中國，也有不同的意見。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）此前曾警告稱，北約不應「分散自己」並在與中國的關係上形成「偏見」。立陶宛和葡萄牙的外交官也表達了他們對過於關注中國的擔憂，因為北約國家沒有任何與中國的直接邊界，與俄羅斯的情況不同。

中國一再批評西對俄羅斯的制裁，同時將烏克蘭危機歸咎於北約東擴。中國國家主席習近平上週警告不要「擴大軍事同盟」，呼籲世界各國共同克服困難。

上週日（26日），七國集團（G7）領導人在德國展開了年度峰會，也談到中國的「強制性經濟做法」，且這些做法近年來變得更加咄咄逼人。

美國、英國、澳大利亞、新西蘭和日本也在上週六（25日）發起了一項新的倡議，以幫助太平洋島國在中國日益成為目標的海域增加存在感。

這項「藍太平洋夥伴」計畫，是在與太平洋島國進行了幾天會談之後才出現的。該計劃旨在幫助斐濟、帕勞、薩摩亞和馬紹爾群島等小島國，解決從氣候變化到非法捕撈等問題，同時也標誌著共同努力應對中國方面提出的倡議。

（《悉尼先驅晨報》、SBS、澳廣）

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