北約決擴增快速反應部隊

（德國之聲中文網）在俄羅斯侵烏戰爭背景下，北約決定成倍擴增其快速反應部隊，從目前的約4萬人增至30萬人以上。北約馬德裡峰會前夕，秘書長斯托爾滕貝格周一（6月27日）宣布，將為此目的重組快速反應部隊。鑑於與俄羅斯關係緊張，數月來，該部隊已處於高度戒備狀態。

重組計劃屬於整個聯盟地區新部隊模式的一部分，意味著將有更多部隊進入高度戒備狀態。此外，部隊將調遣至特定地區。據此，德國部隊將可被確切納入計劃，在俄羅斯入侵時向立陶宛軍隊提供支持。

聯盟目前有30個成員國。斯托爾滕貝格稱，保護東翼是聯盟的首要任務。他說，他預期，周二開幕的北約峰會將明確這一點：聯盟將俄羅斯視為「最重要和最直接的威脅」。他表示，因此，北約東翼成員國的現有多國戰鬥群應擴至旅級。目前，在立陶宛的戰鬥群規模為1600人。旅級規模部隊通常由3000至5000名士兵組成。

德國已宣布願意指揮立陶宛作戰旅。在這個與俄羅斯飛地加裡寧格勒接壤的國家，德國國防軍目前在現有北約戰鬥群中居領先地位，派駐有約1000名士兵。該戰鬥群現編入立陶宛「鐵狼」步兵旅。

30萬人以上規模的這支北約未來快速反應部隊在和平時期分由各相關國家指揮，但在緊急情況下，可由北約駐歐洲部隊最高指揮官請求派遣。對該部隊還將為其部署准備預設固定時間。尚在磋商的是，某些部隊需具備在最多10天內被派遣的能力，其它部隊則能在30天或50天內被派遣。

緊急情況細節將在新區域防御計劃中確定。該計劃明年完成。本周二，主要工業化民主國家領導人在德國埃爾茂峰會後數小時，北約馬德裡峰會就將開幕。北約將在此次峰會上通過新戰略理念。現行理念制定於2010年。當時，聯盟尚希冀與俄羅斯的緊張關係時代已然結束，能和該國建起「真正的戰略夥伴關係」。

在這一理念中，也未提中國。這一點現將改變。斯托爾滕貝格周一表示，新理念將首次提及中國、及其對北約的安全、利益和價值觀構成的挑戰。

此次峰會是否會因土耳其繼續拒絕同意與芬蘭和瑞典啟動加入北約的談判而蒙上陰影，目前仍不清楚。上月中旬，芬、瑞兩國正式申請加入北約，並希望能以被邀請入盟國家的身份出席馬德裡峰會。然而，土耳其迄今阻撓接納程序，理由是，芬蘭和瑞典支持「恐怖組織」，如遭禁的庫爾德工人黨和敘利亞庫爾德民兵。──兩國均予否認。

（德新社）

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