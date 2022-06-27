快訊

兵臨城下！上周境外定序結果BA.4、BA.5過半 計126例

東京快沒電了！網友轟「政策失敗」 媒體公布省電10招

兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下

歐亞都在搶煤！亞洲基準煤價創新高、突破每噸400美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
亞洲煤炭基準價格創新高。IHS Markit雙周指數顯示，澳洲紐卡索港煤炭現貨價首度突破每公噸400美元大關。路透
亞洲煤炭基準價格創新高。IHS Markit雙周指數顯示，澳洲紐卡索港煤炭現貨價首度突破每公噸400美元大關。路透

全球燃料短缺愈加惡化，亞洲煤炭基準價格創新高，可能推升電費並加劇通膨。

根據彭博資訊，IHS Markit編製的雙周指數顯示，澳洲紐卡索港（Newcastle）煤炭現貨價上周五上漲3.4%，達到每公噸402.50美元，這是該現貨指數首度突破400美元大關。

亞洲和歐洲發電商都在搶煤，以取代日益減少的天然氣供應，礦商也努力增產。因應俄羅斯減供天然氣，德國與奧地利正要恢復閒置的火力發電廠，而日本和南韓則趕著在炎夏來臨前儲備燃料。

煤炭供應有限但買方競爭激烈，恐怕會增加家庭用電的電價負擔。台灣的電力對進口煤炭的依賴程度高，很難不受影響。巴基斯坦等較貧窮國家還可能缺電。

中國大陸北部地區的氣溫高於正常水準，導致電力需求創新高，增加了煤炭消費數量。根據貿易商，7月交割出貨到歐洲的煤炭價上周五攀抵每公噸421美元，創該地區新高，出貨至亞洲的煤炭價格也在400美元以上。

電商 俄羅斯 電價

延伸閱讀

經濟不妙！ 5月大陸規模以上工業企業利潤同比降6.5%

蘇揆：永續供電 全方位考量

G7峰會 美英法義等國內政拖累 難有突破

憂俄斷天然氣報復 德升高警戒等級 引爆核電廠延役爭議

相關新聞

獲頒「東方諾貝爾獎」的美國學者 竟是知名小粉紅？

向來因為言行親近中共而備受爭議的美國經濟學家薩克斯，近日獲頒唐獎，再度引起輿論關注，薩克斯多年來親共甚至反美之言行，不免再度受到檢視。

國際周報／陸福建艦開不到關島？哥倫比亞變天拉美粉紅浪潮再起

本月17日下水的「福建艦」為中國大陸第三艘航空母艦，也是解放軍到目前為止最現代化的一艘，雖然採用先進的電磁彈射系統，但維持傳統柴油動力在供電及續航能力上恐面臨挑戰。

上海另類諜戰！餐廳禁內用 客人打暗語、摸黑用餐躲巡查

上海3月以來疫情大爆發，抗疫多日後自6月1日起恢復正常生產生活秩序，但多數餐廳仍不能堂食（內用），成為最慘的行業，許多餐廳為了謀生展開各種方式營業。顧客稱如地下黨接頭一樣的入店消費，網友戲稱這叫做「刺激性消費」。

馬克宏國會選舉慘遭滑鐵盧 歐盟領導地位也受創？

法國總統馬克宏在19日國民議會第二輪選舉中未獲過半席次，政權遭遇重創，但在爭取成為歐盟非正式領導人的三方競賽中，他仍領先德國總理蕭茲與義大利總理德拉吉。這是因為其餘對手沒有準備歐盟議程，且在國內也同樣面臨分歧。然而，一些歐洲國家外交官說，馬克宏在國內面臨的反歐盟聲浪，恐影響他在歐盟推動財政和國防理念。

抗衡一帶一路 G7允擲17.8兆投資開發中國家基建

七大工業國集團領袖今天承諾在5年內籌措6000億美元（約17.8兆新台幣）私人和公共資金，為開發中國家所需的基礎設施提供...

北約峰會前夕 秘書長：中國崛起是挑戰

歐美軍事同盟北大西洋公約組織將在本月底召開峰會，秘書長史托騰柏格指出由於中俄在外交和軍事上合作，以及北京否定歐洲安全的核...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。