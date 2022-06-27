歐亞都在搶煤！亞洲基準煤價創新高、突破每噸400美元

全球燃料短缺愈加惡化，亞洲煤炭基準價格創新高，可能推升電費並加劇通膨。

根據彭博資訊，IHS Markit編製的雙周指數顯示，澳洲紐卡索港（Newcastle）煤炭現貨價上周五上漲3.4%，達到每公噸402.50美元，這是該現貨指數首度突破400美元大關。

亞洲和歐洲發電商都在搶煤，以取代日益減少的天然氣供應，礦商也努力增產。因應俄羅斯減供天然氣，德國與奧地利正要恢復閒置的火力發電廠，而日本和南韓則趕著在炎夏來臨前儲備燃料。

煤炭供應有限但買方競爭激烈，恐怕會增加家庭用電的電價負擔。台灣的電力對進口煤炭的依賴程度高，很難不受影響。巴基斯坦等較貧窮國家還可能缺電。

中國大陸北部地區的氣溫高於正常水準，導致電力需求創新高，增加了煤炭消費數量。根據貿易商，7月交割出貨到歐洲的煤炭價上周五攀抵每公噸421美元，創該地區新高，出貨至亞洲的煤炭價格也在400美元以上。