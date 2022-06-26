菲律賓海上渡輪失火竄黑煙 165名乘客與船員跳船逃生

英國BBC報導，菲律賓中部一艘往返保和省（Bohol）和雷伊泰省（Leyte）的跨海渡輪「瑪莉克洛伊媽媽」號（Mama Mary-Chloe）26日遭大火吞噬，船上的157名乘客與8名船員跳船逃生。菲律賓海岸衛隊（Philippine Coast Guard）表示，目前有一人死亡、一人失蹤，其餘人員皆獲救，送往雷伊泰省沿岸的希隆戈斯（Hilongos）。

一些報導指出，船上的孩童事發當時必須跳船逃生。YouTube的一段影片也顯示，船上失火時竄出濃濃黑煙，許多人跳船逃生。

菲律賓官員指出，目前尚不清楚船隻起火原因，且估計該渡輪當時的載客量僅超過載客人數上限的一半。菲律賓海岸衛隊說：「由於有船隻在事發當時剛好進入該水域，救援行動才會如此迅速。」