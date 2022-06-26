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南非夜店驚傳至少17人因不明原因死亡 警方正展開調查

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
南非南部東開普省印度洋沿岸城市東倫敦夜店「恩尤貝尼酒館」26日稍早驚傳至少17人離奇倒地死亡，警方正封鎖現場展開調查。（擷取自推特）
南非南部東開普省印度洋沿岸城市東倫敦夜店「恩尤貝尼酒館」26日稍早驚傳至少17人離奇倒地死亡，警方正封鎖現場展開調查。（擷取自推特）

英國BBC報導，南非南部東開普省（Eastern Cape）印度洋沿岸城市東倫敦（East London）夜店「恩尤貝尼酒館」（Enyobeni Tavern）26日稍早驚傳至少17人離奇倒地死亡，死者都是年齡介於18至20歲的年輕人。警方正對此展開調查。

警方告訴南非電視頻道Newzroom Afrika：「我們正在展開調查，現階段不做任何猜測。」

許多罹難者的家屬無法看到罹難者遺體，當地人呼籲關閉現場，緊急部門人員也在現場待命。東開普省警察局長諾姆泰萊莉．莉蓮．梅內（Nomthetheleli Lilian Mene）在現場告訴SABC新聞：「夜店內可能發生踩踏事件。」但也有人推測這些年輕人的死因可能是接觸到某種毒藥。

夜店 南非 警察

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