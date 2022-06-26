世衛：猴痘疫情目前不構成國際緊急公共衛生事件

世界衛生組織(WHO)25日表示，最近的猴痘疫情並非國際關切的緊急公共衛生事件。

世衛組織聲明表示，此次疫情「顯然是一種不斷演變的威脅」，但「當下」並不構成國際公共衛生緊急事件。 世衛的一個緊急委員會於23日召開會議討論猴痘疫情。

聲明說，「當前疫情特別令人擔憂的是，它迅速、持續地傳播到新的國家和地區，以及有進一步、持續傳播到脆弱人群的風險，包括免疫功能低下的人、孕婦和兒童。」「現在需要我們的集體關注和協調行動來阻止猴痘病毒的進一步傳播。」

被稱為PHEIC(發音為fake)的公衛緊急狀態，適用於經由疾病的國際傳播帶來公共衛生風險的特殊事件，以及可能需要協調應對的事件。WHO在2020年1月底將新冠肺炎疫情列為國際公共衛生緊急事件。

猴痘病毒是天花病毒的表親，多年來主要局限於開發中國家，但最近幾個月已在歐洲和美國蔓延開來。病原體通常會引起類似流感的症狀，然後是皮疹，皮疹通常從臉上開始，然後蔓延到腹部。這種疾病通常會持續兩周到一個月，並且可能致命。

根據世界衛生組織，許多病例發生在31至40歲之間，大多數是男性患者。

大部分病例發生在與男性發生性關係的男性，許多病例發生在性網絡中，但任何人都可能感染這種疾病。 英國政府最近將天花疫苗Imvanex供應給一些有風險的男同性戀和雙性戀的男性，以幫助控制疫情，該疫苗被證明對猴痘有效。

整個歐洲地區已經有2700多個病例，但到目前為止沒有人死亡。