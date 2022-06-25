德國之聲專訪／專家：金磚國家不會成為和西方抗衡的政治力量

普利斯-漢森博士：中國和俄羅斯肯定是希望這樣的，但這只是一種單方面的看法，不能代表其它金磚國家的態度。如果真如俄羅斯或者中國所願，金磚國家要形成與西方國家相抗衡的力量，那麼這種明確的對峙態勢是肯定不符合其它三個國家的意願的，尤其是印度。對於印度來說，在和其它金磚國家之間的合作中，經濟利益永遠是居於首位的，它絕對不會在政治上和俄羅斯或者中國採取明確的結盟立場，也不會明確反對美國。

既然在政治上的某種程度「結盟」目前還不是一個選項，那麼各個國家都希望從這個磋商機制中得到什麼呢？

金磚國家主要是從數字上體現出重量級的意義，比如它們的人口、國內生產總值或者是貿易額加在一起在世界總量中所佔的比例。但是僅僅有這些數字並不意味著可以構建政治聯盟，相反金磚這個機制的特色恰恰是五個國家之間的差異性。雖然金磚國家有定期舉行領導人會晤的慣例，在各個部位、各個領域也都有無數的磋商會談，但是卻難以取得突破性的成果，正是因為這些國家並不具有共同的政治願景。在這方面七國集團要明顯更強一些，這當然也有歷史原因。

對於每個金磚國家來說，「金磚」這個機制所發揮的功用是不一樣的。比如對中國來說，它可能是一個與美國抗衡的「聯盟」，也是一種避免單獨出頭、拉攏別國共同促進一些改革的嘗試；對俄羅斯來說，當下的動機是非常明確的，那就是在世界政治舞台上尋找一切可以和自己站在一起的盟友；印度就像我剛才說的那樣，最注重的是經濟領域，當然也包括對全球合作機制的改革等；巴西在過去幾年裡對於金磚並不怎麼重視，南非很樂意在國際上充當非洲的代表，金磚自然也是其中的一個平台，但其實從經濟實力上看，它和中、俄、印這樣的國家並不在同一個重量級別上。

金磚（BRICS）這個概念最早是由金融界提出的，如今它發展為相對定期的五國磋商會晤機制，您認為它具有了超出經濟層面的政治意義嗎？

我認為並沒有。可以說印度肯定不會讓自己和中國被拉進同一個聯盟，包括南非和巴西也會在這方面非常謹慎。但是金磚的重要性主要在於其象徵意義，相當於向西方世界發出一種宣言：這裡還有我們，我們也可以提供一種替代方案。但是在全球治理、危機解決方面，目前金磚國家作為一個多邊機制還很難做出一些具體的政治貢獻。就算有一些成果，那也是相關國家通過雙邊合作促成的，並非基於金磚這個多邊機制。

如果我們讀一讀這一次金磚峰會的閉幕宣言，內容上和過去幾年的並沒有什麼太大區別，對烏克蘭戰爭的表態也很簡短，對我來說它距離一份強有力的聯合聲明還相差甚遠。儘管如此，我還是想要提一句，鑑於我們目前在全球面對的各種危機——尤其是對於南半球國家——通貨膨脹、糧食危機、氣候變化等，如果只有G7這樣的工業國家集團發聲也還是不夠的。

您剛才提到，金磚國家的特點就是差異性，每個國家對於這個機制的期望也是不一樣的。那麼，在這五個國家之中，是否也存在某種「權力鬥爭」？目前誰相對佔據主導地位？

如果只看經濟實力的話，中國毫無疑問是具有主導地位的。但中國和印度之間的邊境爭端是金磚國家所面臨的一個中心問題，可能也是阻礙其在政治層面上進行更有意義、更有效合作的最大障礙。從2020年中印發生邊境衝突之後，雙方就沒有再進行過領導人層面的會談。印度對於中國政治影響力的擴張抱有非常警惕的態度，我可以舉一個例子：中國主張擴大金磚國家的行列，吸收比如阿根廷這樣的國家加入。據我所知印度是堅決反對這一點的，可能也是擔心中國把更多「對華友好」的國家拉進來，從而使自己在金磚國家當中的影響力受到衝擊。從這次金磚峰會達成的《北京宣言》能看出來，印度應該是對這樣的進程採取了拒絕態度，因為宣言只在第72條和第73條非常模糊地提到了所謂推進金磚外圍對話和「金磚＋」合作以及「支持通過討論推進金磚國家擴員進程」——言下之意就是，我們可以討論所謂的擴員問題，但是首先必須要制定明確的原則、標準和程序。這在我看來其實是一種變相的否決。

儘管印度和中國之間存在種種分歧，但是莫迪還是接受了習近平的邀請，參加了這次北京主辦的峰會。我們看到在過去一段時間裡，印度也成為西方國家爭相拉攏的對象，盡管新德裡仍試圖在烏克蘭問題上維持官方的中立態度。您認為這次印度在金磚峰會上就烏克蘭議題發揮了什麼作用呢？

首先說說莫迪接受與會邀請，這並不令人意外。這也是印度歷年來對於金磚峰會的慣例處理方式，如果拒絕邀請，那才是令人震驚的舉動。這次峰會以線上虛擬會議的方式進行，當然也是幫了大忙——因為這樣就不會出現領導人之間握手致意、面對面坐下來交談的畫面。我們看到莫迪在峰會上的講話中，也是主要著眼於印度所關心的話題，比如疫苗、疫情後的經濟發展和氣候變化等等，其它話題一概避而不談。有的時候，政治家們「沒有說的話」才是最重要的。印度以這種方式也是強調了自己（在烏克蘭問題上）的中立立場。在本周日即將召開的七國集團峰會上，印度也受邀作為合作伙伴參加。在《北京宣言》中對烏克蘭問題也只是簡單帶過，各國只是重申了自己在聯合國層面上對烏克蘭問題表達的各自立場，並且支持俄羅斯同烏克蘭談判。從這一點就可以看出，在烏克蘭問題上，這次金磚峰會並沒有使任何一方改變自己原先的立場。

讓我們再回到東道主，您認為中國在這次峰會上達成了自己預設的目標了嗎？

一方面答案是肯定的，我雖然不太清楚這樣的會議是如何規劃的，但我猜想這次金磚峰會在七國集團峰會召開前夕舉行，也許並不是巧合。金磚各國在這樣的會議上齊聚一堂，即使只是通過虛擬方式，也在一定程度上對普亭的執政合法地位賦予了肯定。從象徵意義的角度來看，中國應該已經達到了自己的目標。

另一方面也許中國曾經期待印度在金磚峰會上能夠採取更加合作的態度——當然這只是我個人的猜測，然而從《北京宣言》的文字表述來看，印度在很多問題上應該還是採取了拒絕合作的態度，比如在金磚擴員的問題上沒有進展，也沒有任何對俄羅斯表示團結的文字。所以總體來看，這次金磚峰會對於東道主來說應該是喜憂參半吧。

不管怎樣，至少這次金磚峰會還是給了普亭這樣一個亮相的舞台，讓他有機會向國際社會展示，俄羅斯仍然和中印這樣的大國有著經濟上的合作。他也在講話中提到，今年前3個月俄羅斯和金磚國家之間的貿易額激增了38%。和中國、印度等國家之間的貿易往來，在多大程度上能夠彌補西方制裁對俄羅斯造成的損失呢？

從短期來看的確如此，由於中國和印度購買了大量的石油，俄羅斯目前在這方面的收入反而比戰前增加了，所以在財政上可以說是彌補了制裁所帶來的損失。但這其中有兩個問題：首先能源領域並不是西方制裁的唯一目標，尤其在科技領域、工業生產領域，我不認為和中印之間的貿易在中長期可以起到替代作用，況且這兩個國家也並不一定有太多的興趣在這些領域和俄羅斯擴大合作。另一方面，即使在石油領域，雖然現在短期來看沒有賣到西方的石油都找到了買主，但是長期來看，俄羅斯還缺少相應的基礎設施，比如和這些國家之間的油氣管道、物流線路等，這些都需要進行相應的建設，但目前至少我還沒有看到這方面的規劃，而且它也需要時間。

米莉安·普利斯-漢森博士（Dr. Miriam Prys-Hansen）是德國全球及區域問題研究所（GIGA）「全球秩序與外交政策」研究組主任，主要研究方向包括印度、金磚國家、區域大國等。

德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】